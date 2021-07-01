Hacı Bektaş Veli heykeli törenle açıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli’nin hakka yürüyüşünün 750’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Hacı Bektaş Veli heykeli açılış töreninde “Bu sanat eserinin, takip ettiğimiz barış ve kardeşlik felsefesinin, takip ettiğimiz hümanizmanın yeni kuşaklarımızı etkilemesine vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2018’de hizmete açtığı Zeytinköy Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’ne hakka yürüyüşünün 750’nci yıldönümü dolayısıyla yapılan Hacı Bektaş Veli heykelinin açılışı törenle gerçekleştirdi. İhsan Güvercin ve İlke Türkdoğan konseriyle başlayan açılışa Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.



“Hep beraberiz”

Başkan Uysal, Zeytinköy Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nden açıldığı günden bu yana Zeytinköy Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği başta olmak üzere bütün derneklerin yararlandığını söyledi. Hacı Bektaş Veli’nin adını taşıyan kültür merkezinde bütün özel günlerde beraber olduklarını kaydeden Başkan Uysal, “Bugün yine beraberiz. Tesisin avlusuna yaptığımız, bir elinde aslanı ve ceylanıyla bütün insanlığa ışık tutan, dünyada olup biten kötü şeylerin olup bitmemesi için çaba sarf eden herkesin öğrencisi olduğu, iyilikten, güzellikten, barıştan, kardeşlikten yana herkesin öğrencisi olduğu, dünyada zalimliğe, kötülüğe, zalimlere karşı herkesin öğrencisi olduğu serçeşme Hacı Bektaş Veli hazretlerinin sanatsal imgesini açmak için beraberiz. Bu tesis, sanat eseri, takip ettiğimiz barış ve kardeşlik felsefesinin, takip ettiğimiz hümanizmanın bütün dünyada kabul gören ortak iyilik değerlerinin her zaman galebe çalan, hakim olan, ileride bir yerlerde bütün insanlığın mutabık kalacağına inandığımız temel ilkelerin kalıcılaşmasına, yeni kuşaklarımızı etkilemesine vesile olmasını diliyorum” dedi.



“UNESCO tarafından anma yılı ilan edildi”

Hacı Bektaş Belediye Başkanı Altıok, 2021’in UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli’yle birlikte Yunus Emre ve Ahi Evran’ı anma yılı olarak belirlediğini hatırlattı. Konuşmaların ardından heykel açılışı gerçekleştirilirken tören Hüseyin Uğurlu konseriyle sona erdi.

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