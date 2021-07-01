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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MATSO üyeleri ve ailelerine toplu aşı uygulaması

İHA

MATSO üyeleri ve ailelerine toplu aşı uygulaması

MATSO ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan mutabakat kapsamında oda üyeleri, ailesi ve 18 yaş üstü aşı tanımlanıp da yaptıramayanlar için aşı yapılmaya başlandı.

Manavgat’ta Korona virüs salgınının artmasını önlemek amacıyla Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında aşı mutabakatı yapıldı. Yapılan aşı mutabakatı kapsamında MATSO Otogar Toplantı Salonu’nda oda üyeleri, aileleri ve 18 yaş üstü aşı tanımlanıp da yaptıramayanlar için aşı yapılmaya başlandı.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Deniz ve aşı yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile aşı olan Oda üyeleri ile bir araya geldi. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yapılan mutabakat kapsamında MATSO Otogar Toplantı Salonu’nda tüm Oda üyeleri, ailesi ve 18 yaş üstü aşı tanımlanıp da yaptıramayanlar için aşı yapılmaya başlandığını söyledi. Güngör, “ İlçe Sağlık Müdürümüz Mehmet Deniz ve aşı yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile aşı olan üyelerimizi Meclis Başkanımız Ömer Kasapoğlu ile birlikte ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Bugün başlayan randevusuz toplu aşı uygulamamız bundan sonra da 10.00 16.00 saatleri arasında talebe göre devam edecektir. Aşı uygulamasında talebe göre Sinovac ve Biontech aşıları yapılmaktadır” diye konuştu.

Korona virüs salgını ile mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğunu belirten Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Deniz, salgını durdurmak için yapılan mücadelede aşının büyük etkisi olduğunu söyledi. Gelen taleplere göre vatandaşın ayağına aşı götürdüklerini vurgulayan Deniz, turizm bölgesi olan Manavgat’ta turizm sezonunun açılması ile birlikte yaşanması muhtemel Covid19 vaka artışlarının önüne geçmek için MATSO üyelerinin çalışanları ve aileleriyle birlikte aşılanmasına hız verdiklerini söyledi. Mehmet Deniz, “MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu’nun girişimleriyle Otogar MATSO Toplantı Salonu’nda randevusuz olarak MATSO üyeleri ve aileleri olmak üzere gelebilen tüm vatandaşlarımıza da aşı yapmaya başladık” şeklinde konuştu.

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