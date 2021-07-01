Kayalık bölgede mahsur kalan keçi ve yavrusu 10 gün sonra kurtarıldı

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sarp kayalık bölgedeki ayrı noktalarda 10 gün boyunca mahsur kalan keçi ve yavrusu, 40 metre yükseğe tırmanan ekip tarafından iple erişim teknikleri kullanılarak kurtarıldı.
Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi Sarpkaya bölgesinde, Ercan Özkan'a ait keçi ve yavrusu, 10 gün önce çıktıkları sarp kayalık bölgede mahsur kaldı. Özkan, keçilerinin kurtarılması için yardım isteyince bölgeye İHH insani aramakurtarma ekibi yönlendirildi. Harekete geçen İHH ekibi, keçilere ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipten Ali Uygur ve Mevlüt Koç, keçilerin Sarpkaya bölgesinde olduğunu belirledi. 40 metrelik yüksekliğe tırmanan ikili, iple erişim tekniklerini kullanarak, önce keçiyi sonra da başka noktada bulunan yavrusunu kurtardı. Yavru keçi hemen annenin yanına gelip, emmeye başladı.
İHH Başkanı Ali Uyar, "Ercan Özkan'ın bizi arayarak durumu haber vermesinden sonra Sarpkaya bölgesinde ayrı yerlerde mahsur kalan anne keçi ve yavrusunu kurtardık" dedi.
Keçilerine kavuşan Ercan Özkan da "10 gündür mahsur kalan keçilerimi kurtardıkları için İHH ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-07-01 11:35:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.