Halk Et Tırı her Pazar Kaş'ta hizmet verecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mobil Satış Mağazası, 4 Temmuz’dan itibaren her Pazar günü Kaş ilçesinde hizmet verecek.

Tam normalleşme ile birlikte Halk Et Tır’ı artık Kaş’a da hizmet verecek. 4 Temmuz Pazar günü Kaş’a park edecek Halk Et Tırı, her Pazar günü sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak.Halk Et Mobil Satış Mağazası, her hafta Pazartesi Kemer Pazartesi Pazarı karşısında; Salı Elmalı Belediye Meydanı’nda, Çarşamba Korkuteli Merkez Çayırlı Camii önünde; Perşembe Demre Pazar Yeri yanında, Cuma Kumluca Ahmet Yesevi Parkı İçi, Cumartesi Finike Yeni Mahalle Pazar Yerinde, Pazar Kaş Pazar Yerinde 10.00 17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.