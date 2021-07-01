Hababam Sınıfı’nın oyuncuları Antalya’da söyleşi gerçekleştirecek

Türk Sineması’nın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı 1 Temmuz Perşembe günü Sahilde Sinema Var etkinliği kapsamında sinemaseverlerle buluşacak. Film öncesi Hababam Sınıfı oyuncuları ile söyleşi gerçekleştirilecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından devam eden Sahilde Sinema Var etkinliği kapsamında 1 Temmuz Perşembe saat 20.30’da Hababam Sınıfı filmi gösterilecek. Hababam Sınıfı gösteriminden önce saat 19.30’da filmin kahramanlarıyla bir söyleşi gerçekleştirecek.

Hababam Sınıfı oyuncuları Bülent İğdiroğlu, Kazanfer Şener, Necati Demirel, Mehmet Çatay, Ahmet Arıman, Ümit Doğru, Ercan Gezmiş, Eyüp Güçmen, Tuncay Akça, Cengiz Nezir, Teoman Ayık, Dilaver Gür ve Cafer Dere, Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı’nda 19.30’da sevenleriyle söyleşi yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.