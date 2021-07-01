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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli bireyler için kurulan Sevgi Atölyesi yılsonu sergisi düzenledi

İHA

Engelli bireyler için kurulan Sevgi Atölyesi yılsonu sergisi düzenledi

Engelli bireyler için kurulan Sevgi Atölyesi, yılsonu sergi açılışı düzenledi. Sergi açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, “2019 yılında biz bu projeyi başlatırken sevgiler ekip, sevgiler biçmeyi arzu etmiştik. Ne büyük mutluluk ki, bugün bu atölyede üretilen el emeği ve göz nuru ürünlerin, emeğin sergisini açıyoruz” dedi.

Engelli bireylerin becerilerini geliştirmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla kurulan ‘Sevgi Atölyesi’nin, ürünleri sergilendi. Sevgi Atölyesi’nin yılsonu sergi açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kala, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay ve davetliler katıldı. Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay, sergi açılışında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün desteklediği ve ismini koyduğu Sevgi Atölyesi’nin, yolculuğunu anlattı.

"Bize balık vermeyin, balık tutmayı öğretin"
Konu ile ilgili konuşan Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay, “Fırsat verirseniz yapabiliriz. ‘Bize balık vermeyin, balık tutmayı öğretin’ diyerek yola çıktık. İvmeyle de devam eden bir başarı grafiği çiziyoruz. Amacımız, her bireyin yapabileceğini tespit edip, o doğrultuda insanların çalışmasına imkan sağlamaktı. Bu desteği fazlasıyla görüyoruz”diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kala’da, eğitimde kaybedilecek hiçbir fert yoktur mantığıyla eğitim çalışmalarına yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.

“141 bin 890 TL bütçeli proje”
Antalya Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürü Veli Tekkanat, Türkiye İŞKUR Genel Müdürlüğünce finanse edilen 800 saatlik, pul boncuk dikişleri kursunun 19 Ekim 2020’de, 10 gencin katılımıyla başladığını ve pandemi nedeniyle birkaç kez ara verilerek, 18 Haziran 2021 ‘de tamamlandığını söyledi. 141 bin 890 TL bütçe ile komisyonca onaylanan projenin başarıyla devam ettiğine değinen Tekkanat, ”Bu kurslar ile fırsat verildiğinde ve inanıldığında çocuklarımızın zor işler başarabileceklerini gördük. Önemli olan yeteneklerinin ve ilgilerinin ortaya çıkarılarak bu doğrultuda eğitim verilmesidir”diye konuştu.

“Bu atölyede sevgiler ekildi”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bugünde kıymetli çocuklarımızın el emekleriyle, göz nurlarıyla, büyüklerinizin ilgi ve sevgilileriyle şekillenen son derece özel nitelikli güzel bir serginin açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Mutluluk çok uzakta değil, ellerimizi uzatacak kadar yakında. Burada Milli Eğitimin emeği var, İŞKUR’un emeği var. Burada sivil toplumun emeği var, burada belediyemizin bütün bu emeklerin elinden tutmak var. Ortaya da bu güzel tablo çıkıyor” dedi.

“Çocuklarımızın ellerinden tuttukça biz mutluyuz”
Belediyeciliğin doğumdan ölüme insanlığa hizmet etmeyi gerektirdiğini belirten Tütüncü, “Belediyecilikte benim en çok hoşuma gidende, çocuklarımızın ellerinden tutmak, onların hayallerinden tutmak, onların kalplerinden tutmak. Biz başarılarımızı ne kadar eser ürettiğimizle ölçmüyoruz, biz başarımızı bugün kaç tane çocuğun ellerinden tuttuk, onların kalplerinden tuttuk, gönüllerinden tuttuk, biz başarımızı onlara endekslemişiz. Ne mutlu sevgi atölyesine, ne mutlu onlara destek verenlere” ifadelerini kullandı.

“Sevgi Atölyesi üretecek”
Başkan Tütüncü, “Bu yaz Antalya'nın çocukları için çok güzel olacak. Çocuklarımıza tarım sevgisini, toprak sevgisini, çevre bilincini aşağıladığımız Antalya Orman Çiftliğimiz yaz boyunca sevgili çocuklarımızı ağırlayacak. Çiftliğimizin içinde çocuklarımızla güzel bir bahçe oluşturuyoruz. Hasadı da birlikte gerçekleştireceğiz. O çiftlikte misafirimiz olan çocuklarımızın giydiği tişörtleri ve şapları sevgi atölyesi yapacak” dedi.

“Yaz etkinliği Dokumapark’ta”
Dokumapark’ın bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını da belirten Başkan Tütüncü, “Yıldızların altında, Akdeniz meltemleriyle, nostalji rüzgarları esecek. Yeşilçam rüzgarları gönlümüze dokunacak. Şarkılar var, konserler var, DJ performansları var. Çeşitli alışveriş stantları var. Bunlardan daha önemlisi ise orada sevgi atölyesi de olacak. Çocuklarımızın ürünleri orada satışa sunulacak “ diye konuştu.

Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 800 saatlik Hafif Düzey Otizmi Olan Engelliler için düzenlenen Pul Boncuk Dikişleri programına katılanlara ‘Kurs Bitirme Sertifikası’ verildi. Tütüncü ve beraberindeki heyet daha sonra özel çocukların sergisini gezdi.

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