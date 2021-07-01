Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı Zeytinlik alandan yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu Yangına onlarca orman işçisi ve çok sayıda yangın söndürme aracı ile müdahale edildi 1 yangın söndürme helikopteri havadan destek verdi

Antalya'daki Kepez ilçesinde, yerleşim yerine yakın 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'taki çamlık alanda yangın çıktı. Metrelerce havaya yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, çam ağaçları zarar gördü.

Yangın, Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi 3096 Sokak'ta bulunan Zeytinpark'ta saat 11.00 sularında çıktı. Zeytin ağaçlarının da bulunduğu alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, aşırı sıcak hava ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyüyen yangına çok sayıda itfaiye aracı ve orman işçisi müdahale etti. Ekipler, yangına beton duvar üzerinde çitlerin bulunması nedeniyle zaman zaman zorlandı.

Yangına 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçları zarar görmezken 5 dönüm alandaki çam ağaçları yandı. Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangın, havadan drone kamerası ile de görüntülendi. Görüntülerde alevlerin metrelerce yukarı çıktığı görüldü. Yangında yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında alevler yüksek gerilim hattına ulaşmadan söndürüldü.

Yangına müdahale eden Özcan Adan, “Yangın vardı. Vatandaşlar olarak itfaiye ekiplerine yardıma koştuk. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Yangın 30 metre içeride başladı. Saniyeler içerisinde yayıldı. Hızlı bir şekilde söndürdük. Temiz nefes alıyoruz. Kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

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