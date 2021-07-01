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Apartman bahçesinde perişan halde bulundu, ikna edilerek hastaneye götürüldü

DHA

Apartman bahçesinde perişan halde bulundu, ikna edilerek hastaneye götürüldü


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir apartman bahçesinde bulunan, vücudunda yara ve morluklar olan kadın, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek, hastaneye götürüldü.
Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 523 Sokak´taki bir apartmanda bugün saat 10.00 sıralarında bahçeye çıkan vatandaşlar, kilim üzerinde yatan kadını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan kadını hastaneye götürmeye ikna etmek için çaba harcadı. İsmi öğrenilemeyen kadın polis ekiplerine hakaret edince, bu kez apartmanda oturanlar devreye girdi. Bir kadın polis memuru tarafından ikna edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-07-01 13:04:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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