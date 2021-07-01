Alanya'da uyuşturucu tacirine 13 yıl 9 ay hapis

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Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu yargılanan sanık Serhat A., Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşına çıktı. Duruşmaya sanığın avukatı da hazır bulundu. Serhat A. savunmasında, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatını talep etti. Savunmanın ardından mahkeme heyeti sanığa uyuşturucu madde ticareti suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından Serhan A. tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

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