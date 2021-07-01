Kabotaj Bayramı’nda Yat Limanı’nda simge isimlerin heykelleri açıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Kaleiçi Yat Limanı’nın son fener gardiyanlığı yapan Fatma Doman ile simge ismi Mustafa Ekizler’in heykelini açtı. Demre Çayağzı, Kekova ve Kemer Çıralı’da yapılan gemi atık alım ünitelerinin anahtar teslimi de yapıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Kaleiçi Yat Limanı’nda kutlama programı düzenledi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, Sahil Güvenlik Eğitim Öğretim Komutanı Albay Kamil Ömer Erselcan, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tören alanına gelişte Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü çalışanları tarafından karşılandı.



“Fatma Doman ve Mustafa Ekiz heykeli”

Programda, 19551983 yılları arasında fener gardiyanlığı yapan 94 yaşındaki Fatma Doman’ın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaleiçi Yat Limanı mendirekte yaptırılan heykelinin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Böcek, açılışa katılan Fatma Doman’ın elini öperek, sağlıklı ömürler diledi. Başkan Muhittin Böcek ve protokol, ardından İskele Cami önünde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yat Limanı’nın simge isimlerinden merhum Mustafa Ekizler’in heykelini açtı. Açılışta, Ekizler’in ailesi de yer aldı.



“Kabotaj Bayramı kutlu olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak, “Özgürlüğün simgesi olan bu özel bayramı ülkemize armağan eden Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnet anıyorum. Yat Limanı’ndaki feneri yakan, bugünlere getiren Fatma Doman’ın ellerinden öpüyorum. Buraya çok önemli hizmetlerde bulunmuş, Antalya’nın İtalyan işgaline, Yunan mübadelesine tanıklık etmiş, bütün geçimini denizden sağlamış bir denizciyi, Mustafa Ekizler’i rahmetle anıyorum” diye konuştu.



“Gemi atık istasyonu ve üniteleri hizmete alındı”

Anıt açılışlarının ardından Başkan Muhittin Böcek, canlı bağlantı ile Demre Çayağzı Limanı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve bu yıl kapasitesi artırılarak tamamlanan Demre Çayağzı Gemi Atık Alım İstasyonu’nun açılışı ile Demre Kekova Mobil Atık Alım Ünitesi’nin anahtar teslimini gerçekleştirdi. Başkan Böcek Kemer İlçesi Çıralı Gemi Atık Ünitesi’nin anahtarını da sahnede Ulupınar (Çıralı) Muhtarı Habib Altınkaya’ya teslim etti.



“Müsilaj tehlikesine karşı bu tür atık alımların yapılması çok önemli”

Canlı bağlantıya Çayağzı’ndan katılan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, “Denizleri ve doğayı korumanın en önemli yolu temiz tutmaktır. Buradaki 100’e yakın geminin atık alım ünitesi hizmete girmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut iki pompaya 3 pompanın daha eklenmesiyle toplam 5 pompa hizmet vermeye başladı. Üçağız İskelesi’ne de bir mobil atık alım ünitesi getirildi. Müsilaj tehlikesine karşı bu tür atık alımların yapılması çok önemlidir” diye konuştu.



“Flyboard gösterisi”

Ardından Kaleiçi Yat Limanı’nda flyboard gösterisi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilgiyle izlenen gösterinin sonunda denizden getirilen Türk Bayrağı’nı öpüp alnına koyarak teslim aldı. Programda, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu tarafından Başkan Muhittin Böcek’e Antalya simgelerinin yer aldığı bir Atatürk Portresi hediye edildi.



“Fatma Doman kimdir?”

Fatma Doman 1927 yılında Antalya’da doğmuştur. Önemli ihracat ve ithalat limanları arasında yer alan Antalya İskelesi’nde hiç kadın çalışanı olmayan denizcilik yaşantısı içinde, 19561983 yılları arasında, limandaki iki mendirekte bulunan deniz fenerlerinin yakıp söndürülmesi, güvenliği gibi tüm zor işleri kapsayan “deniz feneri gardiyanlığı” yapmıştır.



“Mustafa Ekizler kimdir?”

Mustafa Ekizler, 19052000 yılları arasında Antalya’da yaşamıştır. 191921 İtalyan işgali, TürkYunan mübadelesi, St. Didier’in Antalya Limanı önünde bombalanması, 2. Dünya Savaşı ve yokluk yılları dahil sayısız olayın şahidi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tanışma şerefine erişmiş, 18 yaşında miço ardından gemi kaptanı olmuştur. 1972’de Antalya Ticaret Limanı bugünkü yerine taşındıktan sonra Antalya Limanı ve İskele Mescidi’nin gönüllü bekçisi olarak çalışmış ve uzun yıllar ücretsiz müezzinliğini yapmıştır. Mustafa Ekizler, 85 yıl geçimini denizden kazanmış, 12 Aralık 2000 yılında vefat etmiştir.

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