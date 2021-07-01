Kabotaj Bayramı’nda Yat Limanı’nda simge isimlerin heykelleri açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kabotaj Bayramı’nda Yat Limanı’nda simge isimlerin heykelleri açıldı

İHA

Kabotaj Bayramı’nda Yat Limanı’nda simge isimlerin heykelleri açıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Kaleiçi Yat Limanı’nın son fener gardiyanlığı yapan Fatma Doman ile simge ismi Mustafa Ekizler’in heykelini açtı. Demre Çayağzı, Kekova ve Kemer Çıralı’da yapılan gemi atık alım ünitelerinin anahtar teslimi de yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Kaleiçi Yat Limanı’nda kutlama programı düzenledi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, Sahil Güvenlik Eğitim Öğretim Komutanı Albay Kamil Ömer Erselcan, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tören alanına gelişte Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü çalışanları tarafından karşılandı.

“Fatma Doman ve Mustafa Ekiz heykeli”
Programda, 19551983 yılları arasında fener gardiyanlığı yapan 94 yaşındaki Fatma Doman’ın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaleiçi Yat Limanı mendirekte yaptırılan heykelinin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Böcek, açılışa katılan Fatma Doman’ın elini öperek, sağlıklı ömürler diledi. Başkan Muhittin Böcek ve protokol, ardından İskele Cami önünde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yat Limanı’nın simge isimlerinden merhum Mustafa Ekizler’in heykelini açtı. Açılışta, Ekizler’in ailesi de yer aldı.

“Kabotaj Bayramı kutlu olsun”
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak, “Özgürlüğün simgesi olan bu özel bayramı ülkemize armağan eden Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnet anıyorum. Yat Limanı’ndaki feneri yakan, bugünlere getiren Fatma Doman’ın ellerinden öpüyorum. Buraya çok önemli hizmetlerde bulunmuş, Antalya’nın İtalyan işgaline, Yunan mübadelesine tanıklık etmiş, bütün geçimini denizden sağlamış bir denizciyi, Mustafa Ekizler’i rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“Gemi atık istasyonu ve üniteleri hizmete alındı”
Anıt açılışlarının ardından Başkan Muhittin Böcek, canlı bağlantı ile Demre Çayağzı Limanı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve bu yıl kapasitesi artırılarak tamamlanan Demre Çayağzı Gemi Atık Alım İstasyonu’nun açılışı ile Demre Kekova Mobil Atık Alım Ünitesi’nin anahtar teslimini gerçekleştirdi. Başkan Böcek Kemer İlçesi Çıralı Gemi Atık Ünitesi’nin anahtarını da sahnede Ulupınar (Çıralı) Muhtarı Habib Altınkaya’ya teslim etti.

“Müsilaj tehlikesine karşı bu tür atık alımların yapılması çok önemli”
Canlı bağlantıya Çayağzı’ndan katılan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, “Denizleri ve doğayı korumanın en önemli yolu temiz tutmaktır. Buradaki 100’e yakın geminin atık alım ünitesi hizmete girmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut iki pompaya 3 pompanın daha eklenmesiyle toplam 5 pompa hizmet vermeye başladı. Üçağız İskelesi’ne de bir mobil atık alım ünitesi getirildi. Müsilaj tehlikesine karşı bu tür atık alımların yapılması çok önemlidir” diye konuştu.

“Flyboard gösterisi”
Ardından Kaleiçi Yat Limanı’nda flyboard gösterisi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilgiyle izlenen gösterinin sonunda denizden getirilen Türk Bayrağı’nı öpüp alnına koyarak teslim aldı. Programda, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu tarafından Başkan Muhittin Böcek’e Antalya simgelerinin yer aldığı bir Atatürk Portresi hediye edildi.

“Fatma Doman kimdir?”
Fatma Doman 1927 yılında Antalya’da doğmuştur. Önemli ihracat ve ithalat limanları arasında yer alan Antalya İskelesi’nde hiç kadın çalışanı olmayan denizcilik yaşantısı içinde, 19561983 yılları arasında, limandaki iki mendirekte bulunan deniz fenerlerinin yakıp söndürülmesi, güvenliği gibi tüm zor işleri kapsayan “deniz feneri gardiyanlığı” yapmıştır.

“Mustafa Ekizler kimdir?”
Mustafa Ekizler, 19052000 yılları arasında Antalya’da yaşamıştır. 191921 İtalyan işgali, TürkYunan mübadelesi, St. Didier’in Antalya Limanı önünde bombalanması, 2. Dünya Savaşı ve yokluk yılları dahil sayısız olayın şahidi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tanışma şerefine erişmiş, 18 yaşında miço ardından gemi kaptanı olmuştur. 1972’de Antalya Ticaret Limanı bugünkü yerine taşındıktan sonra Antalya Limanı ve İskele Mescidi’nin gönüllü bekçisi olarak çalışmış ve uzun yıllar ücretsiz müezzinliğini yapmıştır. Mustafa Ekizler, 85 yıl geçimini denizden kazanmış, 12 Aralık 2000 yılında vefat etmiştir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 Temmuz Kabotaj Bayramı, Finike’de düzenlenen törenle kutlandı
YEREL HABERLER 1 Temmuz Kabotaj Bayramı, Finike’de düzenlenen ...
Naldöken yolunda genişletme çalışması
YEREL HABERLER Naldöken yolunda genişletme çalışması
Dip temizliği için dalıp denizden ahşap kapı çıkardılar Kabotaj bayramı sebebiyle denizin dibinden atık topladılar
YEREL HABERLER Dip temizliği için dalıp denizden ahşap kapı ...
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları
Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin sözleri yürek burktu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin ...
Antalya’da yerleşik yabancılar doğaya kınalı keklik saldı
YEREL HABERLER Antalya’da yerleşik yabancılar doğaya kınalı keklik ...
Alanya'da uyuşturucu tacirine 13 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu tacirine 13 yıl 9 ay hapis
AÜ’de Sokak Hayvanları Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AÜ’de Sokak Hayvanları Çalıştayı gerçekleştirildi
Ayakkabı cinayetinin sanığına 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Ayakkabı cinayetinin sanığına 15 yıl hapis
Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin sözleri yürek burktu
YEREL HABERLER Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin ...
Motosiklet tutkusu erkek hemşirenin sonu oldu
YEREL HABERLER Motosiklet tutkusu erkek hemşirenin sonu oldu
(Özel) Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı Alkolmetreyi üflememek için elinden geleni yaptı, bir de sitem etti Otomobilin camından fırlayan yolcu ve otomobil sürücüsü şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı Ayağının kırık olduğunu söyledi, sedyeye yürüyerek gitti
YEREL HABERLER (Özel) Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı ...
Bahçede kilime sarılı halde buldukları kadını uyandıramayınca polisi aradılar Gece saatlerinde yolunu kaybeden bir kadın, bilmediği apartmanın bahçesinde uyuyakaldı Kadın polis tarafından uyandırılan kadın, polisin yardım teklifini de reddetti Kadın 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bahçede kilime sarılı halde buldukları kadını ...
Antalya SMMM Oda Başkanı Çavdar: “Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir”
YEREL HABERLER Antalya SMMM Oda Başkanı Çavdar: “Mali tatilin, ...
Apartman bahçesinde perişan halde bulundu, ikna edilerek hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Apartman bahçesinde perişan halde bulundu, ikna ...
67 yaşındaki yaşlı adam hayalindeki akülü sandalyeye kavuştu
YEREL HABERLER 67 yaşındaki yaşlı adam hayalindeki akülü sandalyeye ...
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı Zeytinlik alandan yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu Yangına onlarca orman işçisi ve çok sayıda yangın söndürme aracı ile müdahale edildi 1 yangın söndürme helikopteri havadan destek verdi
YEREL HABERLER Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı Zeytinlik ...
Engelli bireyler için kurulan Sevgi Atölyesi yılsonu sergisi düzenledi
YEREL HABERLER Engelli bireyler için kurulan Sevgi Atölyesi yılsonu ...
Hababam Sınıfı’nın oyuncuları Antalya’da söyleşi gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Hababam Sınıfı’nın oyuncuları Antalya’da söyleşi ...
Servis otobüsü otomobile çarptı, baba ve 5 yaşındaki kızı yaralandı
YEREL HABERLER Servis otobüsü otomobile çarptı, baba ve 5 yaşındaki ...
Halk Et Tırı her Pazar Kaş'ta hizmet verecek
YEREL HABERLER Halk Et Tırı her Pazar Kaş'ta hizmet verecek
Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü
YEREL HABERLER Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü
12 yıldır içme suyu hasreti çeken ailenin sorunu çözüldü
YEREL HABERLER 12 yıldır içme suyu hasreti çeken ailenin sorunu ...
Kayalık bölgede mahsur kalan keçi ve yavrusu 10 gün sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalık bölgede mahsur kalan keçi ve yavrusu 10 gün ...