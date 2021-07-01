Park halindeki tır yandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde inşaat firmasına malzeme getiren tır, üzerindeki malzemeler boşaltıldıktan sonra yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 Y 5794 plakalı tır, malzemeleri bıraktıktan sonra park halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden iş yeri çalışanları itfaiyeyi aradı. İtfaiye gelinceye kadar tırın motor kabini tamamen yandı ve kullanamaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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