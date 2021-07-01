Kumluca’da 15 bin 386 öğrenci yaz tatiline girdi

Kumluca ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, ilçede, bin 51 okul öncesi, 4 bin 528 ilkokul, 4 bin 475 ortaokul, 5 bin 325 lise öğrencisi olmak üzere toplam 15 bin 386 öğrenci ve bin 257 öğretmenin tatile girdiğini söyledi. Aktaş, öğrencilerin karneleri eokul sisteminde dijital olarak erişime açıldığını, İsteyen velilerin de okullara başvurmaları halinde basılı olarak da karnelerini alabileceklerini söyledi.



“5 16 Temmuz arasında 20 okul tercihinde bulunabileceklerdir”

Konu ile ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, “LGS sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerimiz 5 16 Temmuz arasında 20 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Okullarımızda tercih danışmanlık komisyonları kuruldu. Okul idaremiz, rehber öğretmenlerimiz okullarımızda tercih yapmalarında öğrencilerimize yardımcı olacaklardır. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuzda açıklanacaktır.Ayrıca yaz tatili boyunca okullarımızda bakanlığımız tarafından "Telafide bende varım" programı uygulanacaktır. Program 5 Temmuz 31 Ağustos arasında, başvuru yapan öğrencilerimize sosyal sportif kültürel faaliyetlerle fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanlarında gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanacaktır” dedi.

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