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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MATSO meclis salonuna Ahmet Boztaş’ın ismi verildi

İHA

MATSO meclis salonuna Ahmet Boztaş’ın ismi verildi

MATSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında, MATSO Meclis Toplantı Salonunun ismi oy birliği ile “MATSO Ahmet Boztaş meclis salonu” olarak değiştirilmesi yönünde karar alındı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında MATSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında Covid 19 nedeniyle hayatını 4 Mayıs tarihinde kaybeden MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’ın anısına onun görev yaptığı 20132021 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri anlatan video izlendi. Daha sonra gündem maddelerine geçilerek, MATSO Meclis Toplantı Salonunun ismi oy birliği ile “MATSO Ahmet Boztaş meclis salonu” olarak değiştirilmesi yönünde karar alındı.

Toplantıda konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Merhum Başkan Ahmet Boztaş’ın yolunda ilerleyerek kaldığı yerden projelerini sürdürdüklerini söyledi. MATSO olarak ismini yaşatmak amacıyla MATSO Meclis Toplantı Salonuna oy birliği ile ismini verdiklerini kaydeden Güngör, “Başkanımız Manavgat, iş dünyasına ve MATSO’ya çok büyük hizmetler yaptı. Meclis ve yönetim olarak Başkanımızın bıraktığı bayrağı kaldığı yerden azimle çalışarak aynı şekilde sürdüreceğiz. Başta Covid19 nedeniyle kaybettiğimiz Merhum Başkanımız Ahmet Boztaş olmak üzere Odamızın kurulması ve görevleri döneminde büyük emekleri olan ve ahrete irtikal eden Mustafa İsmet Özdemir, Mehmet Necat İnci, Yusuf Altunay ve Hayri Şenel’e Allahtan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun” dedi.

“Manavgat ekonomisini çeşitlendirmek için çaba gösteriyoruz”
Manavgat ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde çaba gösterdiklerini belirten Güngör, “Turizmde ürün ve pazar çeşitlendirilmesi, tarımda ürün çeşitliğinin sağlanarak ürün yığılmasının önüne geçilmesi ve nitelikli ve katma değeri yüksek ürün elde edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapacağız. Şehre ilk fakültenin kurulması ve inşaatını yapan kurum olmaktan dolayı da mutluyuz. Mevcut fakültelerin tamamlanmasıyla birlikte hayalimiz olan Manavgat Üniversitesinin hayata geçirilmesi ve Merhum Ahmet Boztaş başkanımızın koymuş olduğu 10 yılda 25 bin öğrenci hedefine ulaşmak için çalışacağız” dedi.

Merhum Başkan Ahmet Boztaş’ın yapmış olduğu hizmetlerin üzerine koyarak çalışmalar yapacaklarını ifade eden Güngör, Yönetim, Meclis ve Oda organları ile birlikte iş dünyasına ve Manavgat’a güzel hizmetler yapacaklarını söyledi. Güngör, üyelere yönelik pazarlama satış markalaşma E ticaret, ihracat, personel eğitimleri noktasında yol gösterici çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti.

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