Alanya yeni park ve sosyal alanlara kavuşuyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yapımı devam eden sosyal donatı alanları ve parklarda incelemelerde bulundu. Alanya’nın 7 mahallesinde yeni park ve sosyal alan çalışmasının devam ettiğini belirten Başkan Yücel, “Göreve geldiğimizden bu yana Alanya’nın yeşil alan sayısını 3 katına çıkardık. Yeni hedefimiz bunu da katlamak” dedi.

Pandemiye rağmen yatırımlarını katlayan Alanya Belediyesi, nüfusun yoğunlaştığı şehir merkezine ve mahallelere vatandaşlara nefes alacak yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, icracı müdürlüklerden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut ve Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ile birlikte kent genelinde devam eden park ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.



Yörük göçü Elikesik Kavşağında hayat bulacak

Elikesik Kavşağı’nda yapımı devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj tasarım projesini denetleyen Başkan Yücel, Yörük Kültürünün sembolleştirilerek kentin batı girişine yeni bir imaj kazandırıldığını belirtti.

Atalarımızdan günümüze miras kalan, Yörük göçünden esinlenilerek tasarlanan ve uygulaması devam eden proje içerisinde sahra çölü, deve, eşek, köpek, insan heykelleri kullanılarak Yörük göçünü sembolize edildi. Ayrıca alanda hurma, palmiye, ılgın, akasya, cocos türü ağaç ve ağaççıkların yanı sıra kum alanda kaktüs türleri kullanılacak. Doğal göletin etrafında ise saz, sulak bitki türlerine yer verildi.



"7 mahallemize yeni park ve sosyal donatı alanı kazandırıyoruz"

Parklarda yapılan inceleme sonrası çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel, Kızılalan Mevkii’nde Macera Parkı, Elikesik Kavşağı’nda Yörük göçü temalı düzenleme, Payallar, Tepe ve Saray mahallelerinde park alanı yapımına başlandığını, Oba Mahallesi’nde ise Terapi Parkı ile birlikte bir de semt parkının ihale aşamasında olduğunu açıkladı. Başkan Yücel, Alanya’nın toplam 7 farklı noktasına yeni park, sosyal donatı alanları kazandıracaklarını söyledi.

En kısa sürede çalışmaları sonuçlandıracaklarını belirten Başkan Yücel, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve teknik ekiplerimizle çalışma alanında incelemeler yaptık. Projelerimizi yeni teknolojilerden faydalanarak, insanlarımızın günlük yaşamlarını nasıl kolaylaştırabiliriz, hayatlarına nasıl yeni aktiviteler katabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Eksiklerimizi tamamlamak suretiyle bu 7 alanı söz verdiğimizden de kısa sürede açmak için çalışıyoruz” diye konuştu.



“Yeşil alan sayımızı yüzde 300 oranında artırdık”

Göreve geldikleri günden bu yana kent genelindeki yeşil alan sayısını artırmak adına çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Yücel, şunları söyledi:“Sosyal donatı, park alanlarını üç kat yani yüzde 300 artırdık. Biz hedeflerimizi hep yüzde 100 olarak belirliyorduk ama park ve bahçelerdeki başarımızı yüzde 300’e kadar çıkardık. Bu ivmeyi kaybetmeden Alanya’mızı hak ettiği değerlere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha güzel, daha sağlıklı ve daha renkli sosyal donatı alanlarıyla buluşacağız.”

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