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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Belediyesi, AÜ işbirliği ile elektrikli otomobil üretecek

İHA

Kepez Belediyesi, AÜ işbirliği ile elektrikli otomobil üretecek

Kepez Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi (AÜ) işbirliğinde elektrikli otomobil üretilecek. Araç, Antalya Bilim Merkezi’nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak olan resmi açılışında sergilenecek.

Kepez Belediye Meclisi’nin, Haziran ayı olağan toplantısında 23 maddelik gündem, müzakere edilerek karara bağlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün yönettiği ve belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yoklamanın, mecliste grubu bulunan partilerin sözcülerin söz almalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Kepez'le ilgili önemli konuların görüşüldüğü meclisin gündem maddelerinden biri de ‘elektrikli otomobil’ oldu.

“AÜ işbirliğinde Antalya Bilim Merkezi’nde elektrikli otomobil”
Kepez Belediyesi’nin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda, 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, elektrikli otomobil üretimine destek verecek. Akdeniz Üniversitesi ve Kepez Belediyesi işbirliğinde elektrikli araç üretilecek. İki kurum arasında üretilecek olan elektrikli otomobille ilgili protokol yapmak amacıyla Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi de mecliste, oy birliği ile kabul edildi.

“Bilim merkezinin açılışı 30 Ağustos’ta”
Oylamanın ardından söz alan Başkan Hakan Tütüncü, deneme eğitimlerinin devam ettiği Antalya Bilim Merkezi’nin resmi açılışını 30 Ağustos’ta yapacaklarını duyurdu. Antalya Bilim Merkezi’nin, Türkiye'deki bilim merkezlerinin en büyüğü ve en kapsamlısı olacağına işaret eden Başkan Tütüncü, “Türkiye’de, diğer bilim merkezlerinde 4 ile 6 bilim dalında çalışmalar yapılırken, Antalya Bilim Merkezi'nde 14 ana bilim dalında çalışmalar gerçekleştirilecek. Bilim merkezimiz, 6 tane atölyesiyle de üreten, üretmek isteyen gençlerimize imkanlar sağlayacak. Her gün on binlerce gencimize, on binlerce bilim meraklısına son derece önemli katkılar sunacak. Sivil toplum örgütleri olarak meslek odalarımızın, üniversitelerden hocalarımızın destek verdiği Antalya Bilim Merkezi; son derece güzel bir programla çalışan, dönemlerimizin iftihar eserlerinden birisi olacak” dedi.

“Elektrikli otomobil açılışta sergilenecek”
Antalya Bilim Merkezi’ni, 30 Ağustos Zafer Bayramımızda açmak yaraşırdı diyen Tütüncü, “30 Ağustos Zafer Bayramımıza ithaf edeceğimiz Antalya Bilim Merkezi için Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin bütün şehitlerini anacağımız, gazilerimize hürmetlerimizi sunacağımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anacağımız güzel bir açılış yapacağız. Bilim merkezinde mekanikle, dizel, benzinli motorlarla alakalı önemli bir çalışma yapılıyor. Aktüel bir konu olan hibrit araçlar, elektrikli motorlarla ilgili bir sürpriz hazırlıyoruz. Akdeniz Üniversitemizin üreteceği elektrikli otomobili de inşallah açılışta sergileyeceğiz. Hibrit sistemin, elektrikli motorun tanıtılması, anlatılması, genç kuşaklara bir tasarım üzerinden hissettirilmesiyle ilgili bir işbirliği yapacağız. Üniversitemizle örnek bir işbirliği olacak” diye konuştu.

“Şehit ailesinin talebi kabul edildi”
Kepez Belediyesi Meclisi, daha önce ismi Çamlıbel Mahallesi’nde bir parka verilen Şehit P. Çavuş İsmail Aksoy’un isminin evinin bulunduğu Esentepe Mahallesi’nde bir parka verilmesi talebi de oybirliği meclisten geçti. Şehidin ailesi, Şehit P. Çavuş İsmail Aksoy’un isminin evinin bulunduğu Esentepe Mahallesi’ndeki 5429 ile 5430 sokak kesişimindeki parkta yaşatılmasını talep etti. Meclis, bu talebi oy birliğiyle kabul etti. Şehidin babası İsmail Aksoy ile kardeşlerinin mecliste bulunduğunu anımsatan Başkan Hakan Tütüncü, Şehit ailelerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Babamızın ellerinde öpüyorum. Şehidimizin, tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.

“Üç mahalleye kapalı semt pazarı”
Kepez Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısında üç mahalleye kapalı semt pazarı yapılması kararlaştırıldı. Mehmet Akif Ersoy, Kütükçü ve Düdenbaşı mahallelerindeki açık semt pazarlarının üstüne çatı yapılması talebi görüşülerek, karara bağlandı.

“Pazarlar belediye, esnaf işbirliği ile yapılacak”
Üç mahallede kurulan pazarların esnafı, pazar yerinin üstünün açık olmasından dolayı yazın sıcaktan, kışın ise yağmurdan etkilendiklerini; elektrik ve su sorunu yaşadıklarını belirtiler. Esnaf, bu olumsuzlukları ortadan kaldırılması, nitelikli ve modern bir ortamda satış yapabilmesi için açık semt pazarlarının üstünün çatı ile kapatılmasını talep ettiler.Kapalı pazarlar, mülkiyeti belediyeye ait olan, imar planında pazar yeri gözüken ve hali hazırda pazar kurulan alana inşa edilecek. Modern semt pazarları, belediye ve üç mahallede kurulan pazar yerlerini kullanmakta olan esnaftan oluşan kooperatif işbirliği ile bölgeye kazandırılacak.

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