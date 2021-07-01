BAİB’in yeni başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu oldu

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Olağanüstü Genel Kurulu’nda Başkanlığa Ümit Mirza Çavuşoğlu seçildi.



BAİB önceki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun görevlerinden istifa etmesiyle bir yıldan fazla yönetim boşluğu yaşayan BAİB Olağanüstü Genel Kurulu 2016 Antalya Expo Merkezi'nde gerçekleştirildi. Önceki Yönetim kurulunda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Ergin Civan ile Ümit Mirza Çavuşoğlu başkan adaylığı için mücadele etti. Başkan adaylarının projelerini anlattığı ve basın mensuplarının alınmadığı genel kurulda Ergin Civan 314, Ümit Mirza Çavuşoğlu da 342 oy aldı. 99 oy da geçersiz sayıldı.



BAİB’in yeni seçilen Başkanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, BAİB’in bir yıldır yönetimsiz kaldığını ve kurumsal yapısının zedelendiğini belirterek, "BAİB’in kurumsal yapısını daha da güçlendirerek, bölge ihracat rakamlarını daha da yukarılara çıkarmak istiyoruz’’ dedi. BAİB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:



"Ada Fresh Tarım ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited, Alanyalı Entegre Ahşap Sanayi İnşaat Nakliyat, Atlas Tarım Ürünleri İhracat A.Ş., Batu Mermer Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket İmsa Mermer İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şti., Lokman Ecza Deposu Turizm Tarım Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, Özdoğanlar Gıda Turizm Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özeller Doğaltaş Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi, Sinerji Lojistik Gıda Tarım Turizm Tekstil İnşaat Taşımacılık Danışmanlık İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Şahlanlar Gıda San ve Ticaret Limited Şirketi"



Denetim Kurulu ise: Halil Bülbül (Dilhan Dış Ticaret), Yakup Akgül (Ahşap Orman Ürünleri Petrol İnşaat Sanayi Ticaret Pazarlama Otomotiv Turizm Limited Şirketi, Babacanlar Sebze Meyve Komisyonculuğu Tarım Turizm ve Gıda Ticaret Limited Şirketi (Kepez Şubesi)

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