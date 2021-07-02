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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Corendon Airlines’dan 15 yeni rota

İHA

Corendon Airlines’dan 15 yeni rota

Turizm ve havacılık sektörünün üzerindeki olumsuz pandemi etkilerinin azalmaya başlaması ile uçuş programını genişleten Corendon Airlines, base ve destinasyon sayısını artırdığını açıkladı. Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, "Uçuş programımızı, base sayımızı ve destinasyonlarımızı çok geniş tuttuk. Özellikle bizim için yeni bir ticari alan olan Avrupa’dan Türkiye’ye etnik uçuşlara odaklandık" dedi.
Pandeminin etkilerinin Avrupa üzerinde azalmaya başlaması ile artan seyahat taleplerine hızlı adapte olarak operasyonlarına başlayan Corendon Airlines, geçtiğimiz haftalarda ülkelerin uyguladığı seyahat kuralları doğrultusunda yoğun bir program sunduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta Düsseldorf’a uçak konumlandıran havayolu, sezon boyu uçak konumlandıracağı 15 base’ini İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Ankara, Brüksel, Basel, Düsseldorf, Köln, Münster, Hannover, Nürnberg, Girit, Rodos ve Hurghada olarak açıkladı. Ankara, Basel ve Düsseldorf gibi önemli ve yoğun havalimanlarına bu sezon ilk kez uçak konumlandıracak olan firma, bu base çeşitliliği sayesinde yolcularına cazip uçuş saatleri ve farklı ürünler sunma stratejisine gidiyor.

“Avrupa’dan Türkiye’ye etnik uçuşlara odaklandık”
CEO Yıldıray Karaer, yeni uçuş programları hakkında konuştu. Karaer, “Pandemi süresince hem operasyonel, hem ticari olarak bu döneme çok hazırlandık. Havalimanları ile bu süre boyunca sıkı diyaloglar kurarak ve yolcularımızın seyahat trendlerini yakından takip ederek, uçuş programımızı, base sayımızı ve destinasyonlarımızı çok geniş tuttuk. Özellikle bizim için yeni bir ticari alan olan Avrupa’dan Türkiye’ye etnik uçuşlara odaklandık. Yeni sezonda Avrupa’dan Türkiye’deki 15 havalimanına, Antalya, İzmir, Adana, Kayseri, Eskişehir, Bodrum, Diyarbakır, Dalaman, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Konya, Zonguldak, Samsun ve Trabzon’a sunduğumuz direkt uçuşların her biri ayrı ilgi gördü ve kısa sürede elde ettiğimiz doluluk oranları bizi uçuş frekanslarımızı ve sezonumuzu uzatma kararı aldıracak kadar memnun edici seviyeye geldi” dedi.

“Destinasyon çeşitliliğimizi artırıyoruz”
Etnik uçuşların yanı sıra 2005 yılından beri yürüttükleri turistik uçuşlarda da bu sezon atağa geçtiklerinden bahseden Karaer, “Avrupa bayraklı diğer iki havayolumuz ile de desteklediğimiz Avrupa içi uçuşlarda da programımızı ve destinasyon çeşitliliğimizi artırıyoruz. Türkiye her zaman sunduğumuz ana tatil destinasyonumuz ama Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya gibi Avrupa ülkelerinden Yunanistan’da Girit, Rodos, Kos; İspanya’da Palma de Mallorca, Ibiza, Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote ve İtalya’da Olbia, Lamezia Terme, Catania gibi Avrupalı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlarda diğer uluslararası rakip havayolları ile birlikte Corendon Airlines olarak da yer alıyoruz” diye konuştu.

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