Bahçesinde kenevir eken şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

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Antalya’da bir şahsın bahçesinde kenevir bitkisi ektiği ihbarını alan ekipler, bahse konu bahçeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 53 kök Hint kenevir bitkisi, 10 gr kenevir bitkisi tohumu, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet mermi, 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi. Olay ile ilgili 1 şüpheli göz altına alındı.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ve 17.Jasat timi ekipleri tarafından Korkuteli ilçesi Yeşilyaylayla Mahallesinde H.T. isimli şahsa ait bahçede kenevir bitkisinin ekildiği ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları operasyonda 53 kök Hint kenevir bitkisi, 10 gr kenevir bitkisi tohumu, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet mermi, 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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