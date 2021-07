Böcek'ten Antalyaspor'a tam destek sözü Antalyaspor’un yeni yönetimi Muhittin Böcek’le bir araya geldi

Antalyaspor A.Ş.’nin yeni Başkanı Av. Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Muhittin Böcek ile bir araya geldi. Başkan Böcek, Antalyaspor’a geçmişte olduğu gibi gelecekte de tam destek vereceklerini ifade etti.

Antalyaspor A.Ş.’nin yeni yönetim kurulunu tebrik eden ve görevlerinde başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, KırmızıBeyazlı renklere kalpten bağlı olduğunu belirterek dün olduğu gibi bugün de destek sözünü yinelediğini belirtti.



“Antalyaspor her şeyimiz”

“Antalyaspor hepimizin, bu şehirde yaşayan bütün vatandaşlarımızın takımı. Gururumuz, onurumuz, her şeyimiz” diyen Başkan Böcek, “Antalyaspor’umuza yapılması gereken ne varsa konuşalım. Bundan sonra da çalışmalarımıza hep birlikte devam edelim. Bütün Antalyalı hemşerilerimizin de destek olacağına hiç şüphem yoktur. Muhittin Böcek olarak aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yapabileceğimiz ne varsa bu konuda yardımcı olacağımı bilmenizi isterim” dedi.



“İlk resmi ziyaret”

Yönetim kurulu olarak ilk resmi ziyaretlerini Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yaptıklarını söyleyen Antalyaspor A.Ş. Başkanı Av. Aziz Çetin, “Sizin de nasıl bir Antalyasporlu olduğunuzu biliyoruz. Antalyaspor markasına, değerine verdiğiniz önemi biliyoruz. Sizin bize vereceğiniz katkının yüzde birini size veremeyiz ama size nasıl katkımız olacaksa biz her zaman buradayız” diye konuştu.

