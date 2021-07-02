Sokullu Caddesi’nde gece başlayan çalışma sabah bitirildi

Muratpaşa Belediyesi, Anafartalar Caddesi’ni Vatan Bulvarı’na bağlayan Sokullu Caddesi’nde gece saatlerinde başladığı yenileme çalışmalarını sabaha tamamladı. Gece çalışmalara katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Komşularımıza hayırlı olsun” dedi.



Muratpaşa Belediyesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi, Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün önünden geçen ve şehrin iki ana ulaşım aksı Anafartalar Caddesi ve Vatan Bulvarı’nı birbirine bağlayan Sokullu Caddesi’ni bir gecede yeniledi.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bağlantı yolu olması nedeniyle son derece işlek olan caddeyi akşam saatlerinde trafiğe kapattı. Başkan Uysal’ın Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’la birlikte katıldığı çalışmalarda iş makineleri ilk olarak eski asfaltı tamamen kazıdı. Caddenin eski asfalttan tamamen arındırılmasının ardından bir gecede sıcak asfalt serimi yapıldı ve sabah saatlerinde Sokullu Caddesi yeniden trafiğe açıldı.



Başkan Uysal, hem caddenin gün içinde oldukça işlek olması hem de asfaltın aşırı sıcaklardan zarar görmemesi için akşam çalışmayı tercih ettiklerini belirterek, “Sokullu Caddesi’nde yenileme çalışması komşularımıza hayırlı olsun” dedi.

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