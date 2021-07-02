Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu

İHA

Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu

Antalya’nın Kaş kıyılarında Akdeniz fokunun kıyıya kadar çıkıp dalgalar arasında avlanması renkli görüntüler oluşturdu.
Dünyada sayıları 500 ile 700 arasında olan nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, bu kez Kaş kıyılarında görüntülendi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayalık alana yaklaşan fokun avlandığı sırada kumsala kadar çıkıp dalgalar arasında yuvarlanması renkli görüntüler oluşturdu. Fokun sevimli hareketleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akdeniz fokunun yaşamlarıyla ilgili bilgiler veren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Foklar, dünyada nesli giderek azalan memeliler grubunda. Dünyadaki toplam sayısı 500 ila 700 arasında. Dünyadaki toplam Akdeniz fokunun dörtte üçlük kısmı Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yer alıyor. Antalya çevresinde de 20’ye yakın fokun olduğunu tahmin ediyoruz. Belirtmek isterim ki foklar insanlarla çok çabuk bağ kurabiliyor. Zeki hayvanlar. İnsanlarla bağ kurarsa içlerine kadar girebilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstismar mağduru çocukları babaanneden ayıran rapor
YEREL HABERLER İstismar mağduru çocukları babaanneden ayıran rapor
Red Bull Yağlı Direk'te Alanya'nın kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Red Bull Yağlı Direk'te Alanya'nın kazananları belli ...
(Özel) Kurban Bayramı öncesi tatilcilere ‘erken davranın’ uyarısı Bayram öncesi oldukça yüksek bir ilgiyle karşılaştıklarını aktaran turizmciler, iç pazar için rezervasyon kontenjanlarının yarısının dolduğunu bildirdi Nirvana Hotels CEO'su Korhan Alşan: “Erken davranmak yerinde olur. Belirli bir süre sonra yer kalmama ihtimali kuvvetle muhtemel" "Şu anda kendi otellerimiz iç pazara arz ettiği kontenjanların yarısı satılmış durumda ve oldukça yüksek bir ilgi var"
YEREL HABERLER (Özel) Kurban Bayramı öncesi tatilcilere ‘erken ...
Alanya’da kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu
YEREL HABERLER Alanya’da kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu
Sokullu Caddesi’nde gece başlayan çalışma sabah bitirildi
YEREL HABERLER Sokullu Caddesi’nde gece başlayan çalışma sabah ...
Böcek'ten Antalyaspor'a tam destek sözü Antalyaspor’un yeni yönetimi Muhittin Böcek’le bir araya geldi
YEREL HABERLER Böcek'ten Antalyaspor'a tam destek ...
Ümit Uysal, “Bambus, Muratpaşa’ya aktarılmalıdır”
YEREL HABERLER Ümit Uysal, “Bambus, Muratpaşa’ya aktarılmalıdır”
Hayvanlara buzlu meyveli, fıskiyeli serinlik
YEREL HABERLER Hayvanlara buzlu meyveli, fıskiyeli serinlik
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 21 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 21 kilo 300 gram ...
Bahçesinde kenevir eken şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bahçesinde kenevir eken şahıs, düzenlenen operasyonla ...
Döşemealtı’ndaki kahveci esnafına belediyeden hediye paketi
YEREL HABERLER Döşemealtı’ndaki kahveci esnafına belediyeden hediye ...
Kemer’de çöpler geri dönüşümüne kazandırılıyor Plajlar ve koylardan haftalık 2 ton çöp çıkartılıyor
YEREL HABERLER Kemer’de çöpler geri dönüşümüne ...
(Özel) Normalleşmeyle birlikte dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’na yoğun ilgi Yasakların kalktığı ilk gün binlerce tatilciyi ağırladı, araç kuyruğu oluştu Turkuaz rengi ve altın sarısı kumuyla ün yapan plaj normalleşmeyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER (Özel) Normalleşmeyle birlikte dünyaca ünlü Kaputaş ...
Corendon Airlines’dan 15 yeni rota
YEREL HABERLER Corendon Airlines’dan 15 yeni rota
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER 20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
Kaş'ta 97 taşınmazın kira sürelerinin uzatılabilmesi için encümene yetki verildi Kaş Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı
YEREL HABERLER Kaş'ta 97 taşınmazın kira sürelerinin uzatılabilmesi ...
Nesli tehlikedeki iki tür için av kararı
YEREL HABERLER Nesli tehlikedeki iki tür için av kararı
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi Yolu trafiğe kapatan mahalle halkı ile polis arasında kısa süreli gerginlik
YEREL HABERLER Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ...
BAİB’in yeni başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu oldu
YEREL HABERLER BAİB’in yeni başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu oldu
10 gündür kayıp olan keçiler için kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER 10 gündür kayıp olan keçiler için kurtarma operasyonu
Alanya’da sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da sahte para operasyonu
Kepez Belediyesi, AÜ işbirliği ile elektrikli otomobil üretecek
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi, AÜ işbirliği ile elektrikli ...
Babacan: Şu an ittifak gündemimizde yok
YEREL HABERLER Babacan: Şu an ittifak gündemimizde yok