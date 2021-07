Kepez’de ‘Nostaljik Sinema Günleri’ başladı

Kepez Belediyesi’nin sinemaseverleri Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturduğu ‘Nostaljik Sinema Günleri’, Dokumapark’ta başladı. 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek Nostaljik Sinema Günleri’nde konserler, çocuk tiyatroları, DJ Performansları da yer alacak.



Kepez Belediyesi’nin pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı etkinliği ‘Nostaljik Sinema Günleri’ başladı. Dokumapark’ta düzenlenen Nostaljik Sinema Günleri’nin açılışına Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Her yaz Dokumapark’ta birbirinden farklı etkinliklerle bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Tütüncü, son iki yıldır bu etkinliklerin pandemi nedeniyle yapılamadığını ve bunun hüznü içerisinde olduklarını söyledi.



“Kepez’de geçmişe yolculuk”

1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine geçildiğini de hatırlatan Tütüncü, “İnşallah sağlıkla, sıhhatle güzel bir ortamda iki ay boyunca burada güzel bir yaz tatili geçireceğiz. Yıldızların altında, yeşil çam rüzgarlarıyla, Antalya meltemlerinin birbirine karıştığı hoş güzel gecelerde geçmişe yolculuk yapacağız. Nostalji sokağında birlikte, beraber olacağız. Sevgimizi derinleştireceğiz, muhabbetimizi büyüteceğiz ve her vesileyle birbirimizle olmanın keyfini çıkaracağız. İnşallah bu yaz hepimiz için güzel olur. 1 Temmuz güzel başlasın. Temmuz, Ağustos ayı güzel geçsin, hepimize sağlıkla huzurla mutlulukla güzel bir ömür nasip olsun. Bu güzel şehrimizde, güzel bir yazı, birlikte, beraber geçirelim” dedi.



“Yeni açılışlar, yeni buluşmalar”

Dokumapark’ın, yeni sürprizlere hazırlandığını belirten Tütüncü, “2021 Dokuma için çok müstesna bir yıl olacak. Yeni açılışlarla, yeni dönemlerle, yeni buluşmalarla yeni müjdelerle, yeni adımlarla 2021'i takvimler, tarihler bambaşka bir biçimde gösterecek. Nostaljik Sinema Günleri ile hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.



“Dokumapark yaz etkinlikleri”

Dokumapark’ta, her gün 20.00 ile 23.00 saatleri arasında düzenlenecek yaz etkinlikleri takvimine göre, Nostaljik Sinema Günleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma, TRT Çocuk kanalının sevilen yüzü sihirbaz ve Jonglör Kerem Eser(Paytak) Salı, Kepez Belediye Tiyatrosu’nun Çocuk Oyunları Perşembe, Canlı Müzik(Konser) Cumartesi, DJ Performansları da Pazar günü yaz akşamları etkinliklerine renk katacak.

