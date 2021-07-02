TÜROFED, Google Türkiye ile işbirliği protokolü imzaladı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, “TÜROFED olarak Google Türkiye ile işbirliği protokolü imzaladık. Sektörün dijitalleşme sürecine ilgi göstermemiz ve yatırım yapmamız gerekiyor” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapılan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Google Türkiye arasında hazırlanan İşbirliği Protokolü imza töreni tamamlandı. Törende Alanya’yı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili temsil etti. Başkan Sili, yaptığı açıklamada “Turizmde son dönemde dijital pazarlamanın önemi hepimiz tarafından biliniyor. Pandemi döneminde dijital mecra çok daha fazla önem kazandı. Bu noktada Google Türkiye ile yapmış olduğumuz işbirliğini önemsiyorum ve turizm sektörümüze, otel işletmecilerimize ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Geleceğin dünyası ve pazarlama mecrası dijitalleşme üzerine inşa ediliyor. Bu konuya dikkat etmemiz, ilgi göstermemiz ve yatırım yapmamız gerekiyor. TÜROFED Başkanımız Sururi Çorabatır ve yönetim kurulu üyelerimizi katkılarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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