Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da motosikletin refüjdeki demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Dansçı, 26 yaşındaki Doğukan Güler, arkadaşıyla sabah saatlerinde motosikletle yola çıktı. İki arkadaşın bulunduğu motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet metrelerce savrulurken, iki arkadaş ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Doğukan Güler, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Güler’in cenazesinin memleketi Ordu’da toprağa verileceği öğrenildi.

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