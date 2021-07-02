Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

Antalya ile Konya sınırındaki bölgede önceki gün çıkan ve 25 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.
30 Haziran Çarşamba günü Antalya'yı Konya'ya bağlayan ManavgatAkseki karayolu Gündoğmuş Kavşağı Manayıt mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. 118 orman işçisi ile 4 helikopter, 23 arazöz ve 6 su tankeri ile yapılan yoğun çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Bölgede Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 personel, 2 arazöz, 2 su tankeri ve 2 acil müdahale aracı ile soğutma çalışmaları devam ediyor.
25 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü yangında yanan alanın gençlik sahası, çam ormanı ve makilik alan olduğu bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.