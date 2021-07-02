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AESOB 'Enerji Sektöründe Antalya Projesi' açılış toplantısı gerçekleştirdi

İHA

AESOB 'Enerji Sektöründe Antalya Projesi' açılış toplantısı gerçekleştirdi

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında imzalanan “Enerji Sektöründe Antalya” Projesinin açılış ve bilgilendirme toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Başkanı Adem Ceylan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Doğalgaz, Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf Odası Başkanı Saim Çağlayan, Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Akın ve çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen açılış toplantımızda Enerji Sektöründe Antalya Projesi tanıtıldı.

“Bu belgeyle Avrupa ülkelerinde de çalışılabilecek”
Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Akın Enerji Sektöründe Antalya Projesi’nin odamıza kayıtlı yaklaşık 900 üye ve işyeri ile projenin her aşamasında birlikte olduğunu ifade etti. Antalya Doğalgaz, Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf Odası Başkanı Saim Çağlayan ise konuşmasında “700 üyemiz ve işyeri ile projeye gereken desteği göstereceğiz” dedi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere konuşmalarında nitelikli ve belgeli işgücünün oluşumunun hem iş sağlığı ve iş güvenliği, hem de üretimin verimliliği açısından öneminin büyük olduğunu da ayrıca belirterek, bu proje ile Türkiye yeterlilikler çerçevesinin Avrupa yeterlilikler çerçevesi ile uyumlaştırılmasına, eğitim ve istihdam bağının güçlendirilmesinde katkı sağlayacak proje ile birlik bünyesinde kurulacak sınav ve belgelendirme kuruluşu için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye’de ki mesleki yeterlilik sistemi bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından örnek alınan ve örnek gösterilen bir kuruluş haline geldi sözlerini dile getiren, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı konuşmalarında VOC TEST Merkezleri’nden alınan belge Avrupa Birliği üyeleri ülkelerde de geçerli olacaktır diyerek Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve MYK Başkanı Adem Ceylan katılımı ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere’den pandemi uygunluğuna göre Antalya’ da bu projenin Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu anlatan bir çalıştay düzenlenmesini talep etti.
MYK Başkanı Adem Ceylan’ın Enerji Sektöründe Antalya projesi için, Tarım ve turizm şehri olan Antalya’yı sıhhi tesisat, iklimlendirme, klima ve doğalgaz enerji sektöründe de öncü duruma getireceğine değinerek, imzalanan 23 projemiz arasında olan Enerji Sektöründe Antalya Projesi ile 2023 yılı hedefini 2021 yılı itibari ile yakalamış olduğunu ve Antalya’ dan başka projelerde beklediğini iletti. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belgelendirme amacı yanında tarafsızlık ilkesine dayanarak da hizmet vermekte olduğunu dile getirdi.

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