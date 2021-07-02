3. Etap Raylı Sistem Hattına test için enerji verilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında yapımı tamamlanan AtatürkMüze durakları arasındaki hatta 3 Temmuz Cumartesi günü test için enerji verileceğini bildirerek vatandaşları uyardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi etap etap sona geliyor. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3 Temmuz Cumartesi günü Antalya 2. Aşama Raylı Sistem Hatları Yapım İşi kapsamında AtatürkMüze durakları arasında imalatı tamamlanan hat yapılarıkataner ve sinyalizasyon sistemlerinin tramvay aracı ile ön kontrol testlerinin yapılacağı belirtildi. Bu nedenle 3. Aşama Raylı Sistemin Varsak Müze arasındaki tüm güzergahı boyunca kataner sistemine enerji verileceği kaydedilerek, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından hat güzergahı boyunca dikkatli olmaları ve her türlü işaret ile yönlendirmelere uyulması istendi.

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