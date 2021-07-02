Metruk binada erkek cesedi bulundu

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mahsun Uyanık (26), metruk binada ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. 1171 Sokak üzerindeki metruk haldeki binaya gelenler, içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin, Mahsun Uyanık olduğunu belirledi.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Uyanık'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-07-02 19:46:10



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