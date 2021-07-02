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Çağdaş Atan: “Bu sezon iddialı takım olacağız” Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İHA

Çağdaş Atan: “Bu sezon iddialı takım olacağız” Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor’da değerlendirmeler de bulunan Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu sezonun kendileri için zor geçeceğini belirterek, “Dediğimiz gibi bu sezon sert geçecek diye düşünüyorum. O yüzden her zamankinden daha fazla çalışıp, daha fazla konsantre olup, daha iyi oyunlar oynayıp ve daha zor maç kaybedip bu ligde tekrar iddialı bir takım olacağız” dedi.
Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın gözetiminde ısınma koşusuyla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünü ise kondisyon çalışmalarıyla tamamladı.
İdman önce gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını aktardı. Teknik Direktör Atan, “Ülkelerindeki milli takımlara gidip geri dönen bazı oyuncularımız bugün izinli ama yavaş yavaş toplanmaya başladık. Bugün takıma Marafona, Juanfran katıldı ve Davidson ile Babacar da katılacak. Ayın 6’sinde gideceğiz Burdur kampına da Siopis katılacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yeni transferler bekliyoruz ve iç transfer de anlaşmak istediğimiz bir oyuncu daha var” dedi.

“Bu sezon sert geçecek diye düşünüyorum”
Bu sezonun Alanyaspor için zorlu geçeceğini belirten Atan, “Nasıl zor olacak; bu takımı 34 senedir taşıyan lokomotif oyunculardan sadece aramızda Efecan kalmış oldu. Büyük bir değişim yaşıyoruz. Zaten geçen senede büyük bir değişim yaşamıştık. Bu senede yine ciddi anlamda değişiklikler yaşıyoruz. Bu bizim için bir problem gözükse de bence transfer etmek istediğimiz oyuncular giden oyuncuların yerlerini dolduracak kalitedeler. Öncelikle Alanyaspor taraftarının gönlü ferah olsun. Biz yine belirli şablonu gelen oyuncularla beraber oturtup yine rekabetçi ve marka değerini yükselten bir Alanyaspor izletmek istiyoruz. Dediğimiz gibi bu sezon sert geçecek diye düşünüyorum. O yüzden her zamankinden daha fazla çalışıp, daha fazla konsantre olup, daha iyi oyunlar oynayıp ve daha zor maç kaybedip bu ligde tekrar iddialı bir takım olacağız. Tabii ki bunun sözünün verebiliriz. Bütün Alanyaspor taraftarının bu sene birlik beraberlik içinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sezon her takım için zor geçecek. Yine 4 takım düşüyor ve Avrupa’ya giden takım sayısı belli. Biz bir hedefin içinde olacağız ve amacımız sıralamada yukarı da olmak” diye konuştu.

“Giden oyuncular iyi mücadele ettiler”
Bir gazetecinin Alanyaspor’dan büyük takımlara giden futbolcularla ilgili sorusuna yanıt veren Atan, “ Alanyaspor, hem oyun olarak hem de kulüp olarak gelen oyuncuların değerine değer katan bir yapısı var. Bizde bu oyunumuzun pozitif anlamda karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Bize uygun mantaliteye sahip Abdullah hoca Bakasetas’a ciddi bir rakam verip Trabzonspor’a transfer etti. Tzavellas, bizim için önemli oyuncu ve takım liderlerinden bir tanesiydi. İyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Tzavellas, bonservis bedeli getirerek tekrar gitti. Şimdi de Salih ile Caulker gitti. Biliyorsunuz ben devre arasındaki konuşmamda; ‘biz büyük takımlara futbolcu yetiştiren kulüp olmamalıyız demiştim. Bizim öyle bir misyonumuz yok dedik ama maalesef onun önüne geçemedik. Onlar sözleşmelerini uzatmadılar ve birisi Fenerbahçe’ye birisi de sanırım Beşiktaş’a gidiyor. İyi mücadele ettiler, onlara yeni kulüplerinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“Hücumda kaliteyi arttıracağız”
Takımın oyun sisteminden de bahseden Atan, bu sene bazı değişikliklerin olacağını belirterek, “Biz geriye düşüp en çok puan kazanan 3 takımdan bir tanesiyiz. Biz gelişerek bu durumu devam ettirmeye çalıştık ama bütün sporseverler de anlayışla karşılayacaktır. Bazı şeylerde öndeki bitiricilikle, kaliteyle alakalı. Biz hücum da sorunlar yaşadık. Babacar gerçekten bizim için üst düzey ve ligin standartlarının üzerinde bir oyuncu ama bazı zamanlarda bizden uzakta kaldı. O aramızda yokken sıkıntılar yaşadık. Bunların bizi olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. Tabii ki de Bakasetas da kaybettik. Baktığımız da aynı oyunu oynamayı başardığımızı düşünüyoruz. Bu sene hücumdaki kaliteyi biraz daha yükseltebilirsek bu sıkıntıları yaşayacağımızı düşünmüyorum. Biraz daha rakibi kendi sahasından çıkartacak planlar uygulamak istiyoruz. Son 10 haftada oynadığımız oyunu şuan Avrupa Şampiyonası’nda büyük takımların oynadığını görüyoruz. Bu bizim olayın ne kadar içinde olduğumuzu gösteriyor. Ben ve ekibim bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu oynanan oyunları gördükten sonra oyuncular da kendileri gelip bize söylüyorlar. Şimdi oyunculara kampta göstermek için sunum hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gelen oyuncuların hepsinde bizim onayımız var”
Transferler istediğiniz doğrultu da oldu mu yönündeki soruya da cevap veren Atan şunları söyledi: “Kulübümüzün scout ekibi var. Bizde o oyuncular içinde izleyip hep beraber karar veriyor. Sonuçta yine karar noktası biziz. Gelen oyuncuların hepsinde bizim onayımız var.”

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