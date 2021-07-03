Kısıtlama bitti, alınan kilolar için kadınlar su jimnastiğine akın etti Pandemi döneminde evde alınan kilolar su jimnastiği ile veriliyor

Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı plajlarında başlayan su jimnastiği kursunda, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan kadınlar yeniden form tutmaya başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin sağlıklı yaşam projesi ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde yaz dönemi spor okulu programı başladı. 17 branş 20 tesiste açılan kurslardan birinin adresi ise Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı falez plajları oldu. Salı ve perşembe günleri Erenkuş Falez Plajı’nda saat 08.00’den 09.00’a, Konserve Koyu Plajı’nda ise 10.00’dan 11.00’e düzenlenen sabah sporu ve su jimnastiğine ilgi ilk haftadan yoğundu.

Günün erken saatinde falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan Erenkuş Falez Plajı’nda buluşan kadınlar, ısınma hareketleriyle başladıkları sabah sporuna Akdeniz’in masmavi sularında devam etti. Sabah sporuna kızıyla birlikte katılan İpek Uzunoğlu, pandemi nedeniyle uzun süre evlerde kapalı kaldıktan sonra yaz aylarında böyle bir aktivite olacağını duyduklarında oldukça sevindiklerini söyledi. Hemen kayıt olup ilk haftadan programa dahil olduklarını belirten Uzunoğlu, “Çok eğlenceli çok güzel günümüz güzel başlıyor güzel geçiyor” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin spor eğitmenlerinden Pınar Ü. Aydın, Covid19 pandemisinde başlayan yeni dönemle birlikte mavi bayraklı falez plajlarında sabah sporu ve su jimnastiği kursuna yeniden başladıklarını söyledi.

“Öğrencilerimiz zaten evde durmaktan o kadar çok sıkılmışlar ki herkes komşusunu da aldı, denize kendisini attı” diyen Aydın, su jimnastiği hem eklemlerimizi çalıştırıyor hem de birçok kişinin karada yapmakta zorlandığı hareketleri kolaylıkla yapmasını sağladığını söyledi.

Kurs kayıtlarının halen açık olduğunu da aktaran Aydın, “'Bize takılın, gençleşin sportif kalın' diyoruz. Tüm komşularımızı denize bekliyoruz” diye konuştu.

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