Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemer hedefliyor

ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu, bir aylık kamp sürecini tamamlayarak 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gitti. 'Paşanın Aslanı' lakaplı Okulu, "Hedefimiz altın kemeri Antalya'ya getirmek. Bu süreçte maddi, manevi bizi yalnız bırakmayan Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman ata sporumuzun yanında" dedi.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 9-11 Temmuz'da 660'ıncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin en büyük adaylarından, Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir aydır devam eden kampı tamamladı. Edirne'ye hareketinden önce son antrenman için kispetini giyen Okulu, Antalyalı pehlivanlarla Kırkpınar provasını yaptı.

Muratpaşa Belediyespor Kulübü Güreş Takımı ve Orhan Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz, her ne kadar geçen yıl pandemi nedeniyle yağlı güreşler yapılmasa da 18 aydır düzenli olarak antrenmanları sürdürdüklerini söyledi. Okulu'nun şu an performans olarak oldukça iyi bir seviyede olduğunu belirten Yılmaz, "Hedefimiz 2015'te olduğu gibi Kırkpınar'dan altın kemeri Muratpaşa'ya, 2018'de olduğu gibi Antalya'ya getirmek, Başkanımız Ümit Uysal ve Antalyalılara armağan etmek" diye konuştu.

'Paşanın Aslanı' başpehlivan Orhan Okulu ise bu yıl güreş sezonuna iyi bir başlangıç yaptığını anlattı. Önce Kumluca ardından Bursa'da düzenlenen güreşlerde altın kemer kazandığını dile getiren Okulu, şunları söyledi: "2'de 2 yaparak, favori olarak Kırkpınar'a gidiyoruz. Hedefimiz altın kemeri Antalya'ya getirmek. Bu süreçte maddi, manevi bizi yalnız bırakmayan Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman ata sporumuzun yanında."

Başpehlivan Orhan Okulu güreşirken (Drone)

Orhan Okulu yakın plan güreşirken

Orhan Okulu ve diğer güreşçilerden detaylar

RÖP: Antrenör Kemal Yılmaz

RÖP: Orhan Okulu

DHA-Spor Türkiye-Antalya

2021-07-03 11:47:19



