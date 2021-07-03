Antalya'da, üçüz kardeşlerin tıp fakültesinden mezuniyet sevinci Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 366 hekim yemin ederek mezun oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da, üçüz kardeşlerin tıp fakültesinden mezuniyet sevinci Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 366 hekim yemin ederek mezun oldu

İHA

Antalya'da, üçüz kardeşlerin tıp fakültesinden mezuniyet sevinci Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 366 hekim yemin ederek mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Tıp Fakültesindeki öğrenimlerini başarıyla tamamlayan, Başak, Deniz, Aslı Kozak isimli üçüz kardeşler birlikte mezun olmanın sevincini yaşadı.
AÜ Tıp Fakültesi tarafından 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni düzenlendi.
AÜ Stadyumu’nda düzenlenen törende öğrenimlerini başarıyla tamamlayan 366 mezuna diplomaları takdim edildi.
"Üçüz mezunlar"
Törende dikkat çeken ise 24 yaşındaki üçüzler Başak, Aslı ve Deniz Kozak’ın da Tıp Fakültesinden mezun olmaları oldu. Diplomalarını Rektör Özkan’dan alan üçüzler adına konuşan Deniz Kozak, “Birbirimizi destekledik, birlikte mezun olduk. Mezuniyeti paylaştığımız için çok gururluyuz. Tıp fakültesini birlikte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk seneler farlıydık ama sonra hep aynı sınıftaydık. Farklı liselerde eğitim gördük. Kardeşim Başak uzmanlık alanı olarak enfeksiyonu, ben psikiyatriyi düşünüyorum, Aslı ise henüz karar vermedi” diye konuştu.
Rektör Özkan için anlamlı gece"
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, özel bir heyecan yaşadığını belirterek, “Ben de bir Akdeniz Üniversitesi mezunu, tıpta uzmanlığını yine Akdeniz Üniversitesinde yapmış bir meslektaşınız olarak heyecanınızı, gururunuzu ve coşkunuzu paylaşıyorum. Gözlerinizdeki bu ışıltıyı görmek, bir kez daha beni hayatımın o özel dönemine götürdü. Eğitim gördüğüm yıllar içerisinde birçok değerli hocam oldu. Burada beraber olduğumuz hocalarımızın birçoğu benim de hocam oldu, onlardan meslek hayatım boyunca istifade ettiğim önemli dersler aldım. Kıymetli hocalarımızın bir kısmı ise bugün hayatta değil, onları da huzurunuzda rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.
"Bu gururu hayat boyu yaşayın"
Üniversiteden mezun olan genç doktorların hayatları boyunca Akdeniz Üniversitesi’nin bir parçası olmaktan gurur duymalarını arzu ettiğini anlatan Rektör Özkan, “Üniversite yönetimi olarak bizler de çığır açıcı yeni başarılara imza atılan, bilim ve araştırmada öncü olan bir üniversite ikliminin daha da güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizin çabalarınızın da Akdenizli kimliğinin ayrıcalığına, değerine önemli katkılarda bulunacağına inanıyor, bu bayrak yarışında sizlere çok güveniyoruz. Umuyorum ki gelecekte sizler de Aziz Sancar, Uğur Şahin ve Ömer Özkan gibi başarılı bilimsel çalışmalarıyla sağlık alanında yeni çığırlar açacak, üniversitemizin ve ülkemizin gururu olacaksınız. Buradan şunu da söylemek istiyorum ki tıp daha yeni başlıyor. Ben inanıyorum ki kanser aşısını, Alzheimer’a çareyi ve yapay organları siz keşfedeceksiniz. Ve tabii ki bu başarınız, sizlerin üzerinde emeği olan öğretim üyeleriniz olarak bizler için de her zaman gurur vesilesi olacaktır. Sizler tıbbı yeniden yazacaksınız” ifadelerini kullandı.
"Sevgi katın"
Mesleğe yeni adım atan genç doktorlara tavsiyelerde bulunan Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi’nin son mesajı da benden olsun. Lütfen dünyanın tartışmasız en güzel ve en kutsal mesleği olan hekimliğe sevginizi katın. Mesleğinizi ve mesleğimizin ana uğraşı alanı olan insanları gerçekten karşılıksız sevip, onlara bunu hissettirin. Bunun karşılığını nasıl sihirli bir şekilde aldığınıza inanamayacaksınız. Bu hafta Ömer Özkan hoca ile gerçekleştirdiğimiz kol nakli sonrası benden 30 yaş büyük hastanın babası ellerimi öpmeye kalkıştı. Hakkıyla icra ettiğinizde insanların gözlerinde gördüğünüz minnet, sadece hekimliğe özgü bir duygu. Mesleğinizi çok sevin, mesleğinize saygı duyun, merak edin, kendinizi geliştirin. Bir başarısızlık karşısında nedenlerini araştırın. Başarılı olduğunuzda ise daha farklı neler yapabileceğinize kafa yorun. Son kez vurguluyorum. Beni hep bu sözlerimle hatırlayın. Mesleğinizi sevin, sayın ve sahip çıkın” diye konuştu.
Konuşmaların ardından mezun olan hekimlere Rektör Özkan tarafından Hekimlik Andı yaptırıldı. Daha sonra Tıp Fakültesi birincisi Dr. Ceyhun Kadem yaş kütüğüne plaket çaktı ve Rektör Özkan’ın elinden onur belgesini aldı.
AÜ Stadyumunda düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Neval Boztuğ, Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemer hedefliyor
YEREL HABERLER Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemer ...
Antalya'ya 5 ayda gelen turist 1 ayda geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya 5 ayda gelen turist 1 ayda geldi
Kısıtlama bitti, alınan kilolar için kadınlar su jimnastiğine akın etti Pandemi döneminde evde alınan kilolar su jimnastiği ile veriliyor
YEREL HABERLER Kısıtlama bitti, alınan kilolar için kadınlar su ...
Boynuna ip dolanan caretta caretta'yı cam parçası ile kurtardılar
YEREL HABERLER Boynuna ip dolanan caretta caretta'yı cam parçası ile ...
Testi pozitif çıkan tatilciye konforlu karantina odası
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan tatilciye konforlu karantina ...
Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Okulu'nun hedefi, altın kemer
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Okulu'nun ...
Normalleşme adımları sonrası Antalya’ya turist yağıyor Kente son 10 günde 509 bin yolcu girişi oldu En fazla turist 145 bin kişi ile Rusya’dan geldi Hem iç hem dış hatlardan toplamda 2 bin 765 uçak iniş yaptı
YEREL HABERLER Normalleşme adımları sonrası Antalya’ya turist ...
Alanyaspor Teknik Direktörü Atan: Bu sezon lig tüm takımlar için zor geçecek
YEREL HABERLER Alanyaspor Teknik Direktörü Atan: Bu sezon lig tüm ...
Üçüz doktorların diploma gururu
YEREL HABERLER Üçüz doktorların diploma gururu
Çağdaş Atan: “Bu sezon iddialı takım olacağız” Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: “Bu sezon iddialı takım ...
Metruk binada erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Metruk binada erkek cesedi bulundu
Metruk evde 26 yaşındaki gencin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Metruk evde 26 yaşındaki gencin cesedi bulundu
3. Etap Raylı Sistem Hattına test için enerji verilecek
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem Hattına test için enerji ...
AESOB 'Enerji Sektöründe Antalya Projesi' açılış toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AESOB 'Enerji Sektöründe Antalya Projesi' açılış ...
Vali Yazıcı: “OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi” “ Yerli ve milli firmalarımızla dışa bağımlılığımızı azaltacağız”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “OSB sektöre yön veren, öncü markaların ...
Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede ...
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakillisi, yoğun bakımdan çıktı
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci çift kol nakillisi, yoğun bakımdan ...
Video ve fotoğraf kaydetmek için özel düzenekli poşetle yakalandı
YEREL HABERLER Video ve fotoğraf kaydetmek için özel düzenekli ...
Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
TÜROFED, Google Türkiye ile işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER TÜROFED, Google Türkiye ile işbirliği protokolü ...
(Özel) "Zavadanak Bekir" evini yakmaya çalışan adamı tüfekle kovaladı Alkollü olarak yaptığı kazayla hafızalara kazınan 'Zavadanak Bekir'in evini yakmaya çalıştılar
YEREL HABERLER (Özel) "Zavadanak Bekir" evini yakmaya çalışan adamı ...
Kreş öğrencilerine sokak hayvanlarını beslemeleri için karne hediyesi olarak mama dağıtıldı
YEREL HABERLER Kreş öğrencilerine sokak hayvanlarını beslemeleri ...
AÜ Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarının 25’incisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AÜ Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarının ...
Kepez’de ‘Nostaljik Sinema Günleri’ başladı
YEREL HABERLER Kepez’de ‘Nostaljik Sinema Günleri’ başladı