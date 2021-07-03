Boynuna ip dolanan kaplumbağayı vatandaşlar kurtardı

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde sahilde boynuna ip dolanmış halde bulunan deniz kaplumbağası vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Cam parçasıyla ipi kesen vatandaşlar, kaplumbağayı kurtarıp, yeniden denize bıraktı.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahilinde dün akşam bir deniz kaplumbağasının boynuna ip dolanmış halde olduğunu gören vatandaşlar, yardıma gitti. Yanlarında kesici alet bulunmayan vatandaşlar, çevreden buldukları cam parçasıyla ipi kesti. Daha sonra kaplumbağayı denize bırakan vatandaşlar bu anları cep telefonuyla da kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-07-03 14:47:15



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