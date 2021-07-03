Boynuna ip dolanan kaplumbağayı vatandaşlar kurtardı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde sahilde boynuna ip dolanmış halde bulunan deniz kaplumbağası vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Cam parçasıyla ipi kesen vatandaşlar, kaplumbağayı kurtarıp, yeniden denize bıraktı.
Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahilinde dün akşam bir deniz kaplumbağasının boynuna ip dolanmış halde olduğunu gören vatandaşlar, yardıma gitti. Yanlarında kesici alet bulunmayan vatandaşlar, çevreden buldukları cam parçasıyla ipi kesti. Daha sonra kaplumbağayı denize bırakan vatandaşlar bu anları cep telefonuyla da kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-07-03 14:47:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.