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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (2)

DHA

CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (2)


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME TALEBİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Aydın, Muğla, Eskişehir ve Tekirdağ'ın CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla yapılan toplantı sonrası ortak bir deklarasyon yayınlandı. Başkanların birlikte fotoğraf çekimi sonrasında ortak deklarasyon Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından okundu.
Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına hizmet veren büyükşehir belediye başkanları olarak buluşmaların pandemi sebebiyle online yapılan toplantılar dahil 11'incisinin Antalya'da gerçekleştiğini belirten Böcek, "Toplantımızda her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin öne çıkan başlıklarını bütüncül bir boyutta ele alarak ortak değerlendirmelerde bulunduk. 1 Temmuz itibari ile açıklanan yeni normalleşme sürecinin tüm sektörlere canlılık getirmesini diliyor ve bu konuda tedbirlerin elden bırakılmamasını çok önemsediğimizi ifade ediyoruz" dedi.
AŞILANMA ÇAĞRISI
Pandemi döneminde 11 büyükşehir belediyesinin başarılı bir mücadele verdiği ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğini söyleyen Böcek, "Sürecin en başından itibaren yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her birinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir daha bu acıların yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Bu süreçte fedakarca görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarımıza şükran ve saygılarımızı iletiyoruz" diye konuştu.
TASARRUF GENELGESİ
Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışının 11 büyükşehir belediyesinin yönetim anlayışının omurgasını oluşturduğunu kaydeden Böcek, CHP'li başkanlar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şu talepte bulundu:
"Seçim kampanyasındaki günlerimizden bu yana hepimiz israf düzeniyle mücadele ve tasarrufu vatandaşlarımıza vadettik. O günden bugüne bu duruşumuzdan ayrılmadan kararlılıkla icraatlarımızı yürüttük. Bu tedbirlerle ciddi başarı elde edilmiş, mali bütçelerimize katkı sağlanmıştır. Bu nedenle 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesini belediyelerimiz yakından takip etmektedir. Bu genelgenin istisnasız tüm kamu kurumlarını kapsaması gerektiği inancındayız. Söz konusu genelgenin belediyelerimizin görevlerini yapması yönünde bazı engeller oluşturulabileceği kanaatindeyiz. Bu hususta ilgili kurumlarla irtibat kurarak belli maddelerin açıklığa kavuşturulmasını talep edeceğiz. Bu belirsizliklerin giderilmesi ve belediyelerimizin birikmiş tüm diğer sorunlarını değerlendirilmesi adına Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Eylül 2019 tarihinde yaptığımız 30 büyükşehir belediyesi toplantısının bir benzerinin en kısa sürede yapılmasının gerekliliğine inanıyoruz ve bu toplantıyı talep ediyoruz."
Başkanlığını yaptıkları 11 büyükşehrin Türkiye turizminin odağı olduğunu kaydeden Böcek, "Sadece kıyı ilçelerimizde değil iç kesimdeki kırsal ilçelerimizde de turizmin gelişmesi için kararlıkla çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye genelinde de benzer bir politika uygulanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.
'BELEDİYELERİN GELİRLERİNE EL KOYMA ANLAMI TAŞIYOR'
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Meclis'e gönderilen Turizm Teşvik Kanunu taslağının Meclis İhtisas Komisyonu'ndan geçtiğine de dikkati çeken Muhittin Böcek, şunları söyledi:
"Taslağa göre belediye sınırları içerisinde bulunan yeme-içme, eğlence, günübirlik mesire alanlarıyla konaklama tesisleri ve plajlar dahil turizmle ilgili alanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tasarruf ve denetimine bırakılacaktır. Bu yaklaşımın belediyelerin gelirlerine el koyma anlamını taşıdığı ve işlemeyeceği ortadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal krizlere rağmen 11 büyükşehir belediye başkanı olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm engellemelere karşın umudu çoğaltarak, vatandaşlarımızın derdine derman olmaya devam edeceğiz."
Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Böcek, mesire alanları ve plajlarla ilgili olarak hazırlanan kanun taslağının hem parti yönetimi hem de belediye başkanları olarak takipçisi olduklarını belirterek, "Bugüne kadar yapılmamış, bugün yapılıyor olmasından dolayı Türkiye'mizin yüzde 50 nüfusuna yakın illerimizi yönetmekte olan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı için her şey çok açık ortadadır" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI'NDAN RANDEVU İSTEYECEKLER
Tasarruf genelgesiyle ilgili açıklık getirilmesini istedikleri maddelerle ilgili soruyu da yanıtlayan Böcek, şunları söyledi:
"Biz göreve geleceğimizde hep tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağımızı, bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı söylemiştik. Şimdi belediye başkanı arkadaşlarım zaten tasarrufu en iyi şekilde yaptı. Türkiye'de pandemi süreci de dahil olmak üzere belediye başkanlarımızın başarısını tüm vatandaşlarımız görmüştür. Şimdi bunu bir engelleme gibi de görebilirsiniz ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimizi de ortak olarak açıkladık. Randevu alacağız ve bu süreçte konuları onlara da ileteceğiz, tasarrufla ilgili de söylediklerimiz de zaten açıktır."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-07-03 15:01:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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