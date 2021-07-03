Antalya'da aranan 97 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında yakalama emri bulunan, asayiş ve diğer suçlardan (Adam Öldürme, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yaralama, Yağma, Tehdit/Hakaret, Yaralama, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Resmi Belgede Sahtecilik Uyuşturucu Madde Ticareti/Kullanmak/Bulundurmak) aranan şahısların yakalanmasına yönelik haziran ayı içerisinde eş zamanlı çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında yakalanan 97 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.