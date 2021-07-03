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Antalya’da 3. Etap Raylı Sitemin test sürüşü CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla başladı 10 dakika süren test sürüşünde vatman koltuğuna Başkan Muhittin Böcek oturdu

İHA

Antalya’da 3. Etap Raylı Sitemin test sürüşü CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla başladı 10 dakika süren test sürüşünde vatman koltuğuna Başkan Muhittin Böcek oturdu

Antalya'da bir araya gelen CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in daveti üzerine 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin test sürüşüne katıldı. Yaklaşık 10 dakika süren test sürüşünde vatman koltuğuna Başkan Muhittin Böcek oturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kent içi toplu taşımada konfor ve hızlı ulaşım sağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Varsak'ı, Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmalarında etap etap sona yaklaşılıyor. Projede ilk test sürüşü bugün CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanın katılımı ile başladı. Test sürüşünde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in daveti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yer aldı.

Vatman koltuğuna Başkan Böcek geçti
Test sürüşü Otogar Durağı'ndan başladı. Vatman koltuğuna ise Başkan Böcek geçti. Yaklaşık 10 dakika süren test sürüşü Müze Durağı'nda son buldu. Ardından belediye başkanları Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Varyant terasında yapılan Antalya simgeli çerçeveli fotoğraf çektirme noktasında anı fotoğrafı çektirdi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederiz"
Test sürüşü sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Böcek, “3. Etap Raylı sistemin test sürüşünü gerçekleştirdik. Hattımız baştan sona 18 kilometre. Biz göreve geldiğimiz gün itibariyle yer altı dâhil olmak üzere 11 kilometresini yaptık. İnşallah sevgili Antalyalılara hayırlı olur. Emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Öncesini başlatan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kepez en büyük ilçemiz. Projemiz otogarımız, üniversitemiz ve hastanemiz için önemli. Nostalji tramvayımız ile birleştirdik. Test sürüşlerimiz devam edecek. Tamamlanınca halkımızın hizmetine açacağız. Belediye başkanlarımıza bize eşlik ettiği için teşekkür ederim” dedi.

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