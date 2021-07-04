(ÖZEL) Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı Sokakta ne buldu ise bisikletine yükledi, görenlerde şaşkınlık oluşturdu Antalya’da bir hurdacı sokaktan topladıklarını bisiklete yükleyince ilginç görüntü oluştu

Antalya’da bir kişinin, bisikletine yüklediği hurda malzemelerle ilerleyişi şaşkınlığa neden oldu. Bisikletine, hurda merdiven, demir kapı ve uzunlukları 3 metreye kadar varan demir yükleyen bisiklet sürücüsü, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Görenlerde şaşkınlık oluşturan olay, Kepez ilçesi D400 karayolunda kayda geçti. Bir hurdacı sokaklardan topladığı hurda merdiveni, demir kapıyı ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda bulunan demirleri bisikletine yükledi. Şahıs binlerce araç sürücüsü tarafından kullanılan yolda tehlikeli bir şekilde seyir ederek, adeta ölüme davetiye çıkardı. Şahıs daha sonra yan yola girerek izini kaybettirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.