Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jeoloji profesöründen sahillerdeki yalıtaşlarını 'kırmayın' uyarısı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Koşun: "Son 6 bin yıldan günümüze kadar yaklaşık 40 santimetre Akdeniz’de deniz seviyesi yükselmiş" "Yalıtaşları 20 bin yıl içinde oluşuyor. O nedenle jeolojik materyallerimizi korumamız gerekiyor" "Doğal varlıklarımızı bilinçli kişilerden görüş aldıktan sonra üzerinde müdahale yapılması doğru olacaktır" "Yalıtaşları bizim bilimsel çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. 2009 yılında belediyenin turizme hizmet amaçlı yalıtaşlarını dozerle kırdığını gördük, bu çok yanlış bir tutum" "Konyaaltı Sahili'nde 10-12 metrelik mesafede su altında yalıtaşları tespit edildi"

İHA

Jeoloji profesöründen sahillerdeki yalıtaşlarını 'kırmayın' uyarısı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Koşun: "Son 6 bin yıldan günümüze kadar yaklaşık 40 santimetre Akdeniz’de deniz seviyesi yükselmiş" "Yalıtaşları 20 bin yıl içinde oluşuyor. O nedenle jeolojik materyallerimizi korumamız gerekiyor" "Doğal varlıklarımızı bilinçli kişilerden görüş aldıktan sonra üzerinde müdahale yapılması doğru olacaktır" "Yalıtaşları bizim bilimsel çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. 2009 yılında belediyenin turizme hizmet amaçlı yalıtaşlarını dozerle kırdığını gördük, bu çok yanlış bir tutum" "Konyaaltı Sahili'nde 10-12 metrelik mesafede su altında yalıtaşları tespit edildi"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Koşun, küresel ısınma ve tektonik hareketlerle son 6 bin yıldan günümüze kadar deniz seviyesinin yaklaşık 40 santimetre yükseldiğini belirtti. Koşun, bu verileri Antalya sahillerinde sıkça görülen yalıtaşları üzerindeki çalışmalardan elde ettiklerini belirterek, bu yalıtaşlarının bazı yerlerde su altında, bazı bölgelerde ise su üzerinde olduklarını söyledi. Koşun, sahillerdeki yalıtaşlarının uzman ekip incelemeden kırılmaması uyarısında bulundu.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Koşun, 2009 yılında Fransa, Yunanistan ve Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden bilim adamları ile birlikte Yunanistan’dan Akdeniz’de İskenderun sahillerine kadar kıyılardaki jeolojik oluşumlardan beach rock (yalıtaşı) üzerinde yapılan çalışmaya katıldı. Çalışmada yalıtaşlarının Gazipaşa, Alanya ve Manavgat’ta kıyıda, Konyaaltı ve Kemer bölgelerinde ise su altında olduğu görüldü. İskenderun’da ise yalıtaşlarının kaya şeklinde sahil bandında yer aldığı araştırmalarda ortaya çıktı. Yalıtaşlarının bulundukları yerlerin farklı olmasının nedeni ise küresel ısınma ve tektonik hareketler olduğu belirlendi. Çalışmada ayrıca son 6 bin yıldan günümüze kadar yaklaşık 40 santimetre deniz seviyesinin yükseldiği de tespit edildi.
Çalışma hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Erdal Koşun, 2009 yılında iklim değişiklikleriyle ilgili bir çalışma yaptıklarını ve amaçlarının Akdeniz’deki deniz seviyesinin son 20 bin yıldaki değişimini incelemek olduğunu dile getirdi. Yerli ve yabancı araştırmacıların katılımıyla yaptıkları çalışmanın kapsamının Yunanistan sahillerinden başlayıp, Türkiye kıyılarında Kaş, Finike, Kemer, Antalya, Alanya ve İskenderun’a kadar devam eden bir çalışma olduğunu kaydetti.

“Deniz seviyesi son 6 bin yılda 40 santimetre yükselmiş”
Çalışmaların bir kısmının yayınlandığını, halen yayınlanmaya devam eden bölümlerinin olduğuna değinen Koşun, “Biz bu çalışmayı yaparken beach rock (yalıtaşı) üzerinde çalışma yaptık. Bu kayaçlar, oluştuğu dönemdeki deniz seviyesinin kara ile denizin birleştiği yerde oluşması açısından önemli bir jeolojik materyaldir. Önemli bir bilimsel veridir. 20 bin yıl içinde bu kayaçlar oluşuyor. Çalışmanın sonucunda ise Akdeniz’de son buzul çağı (günümüzden 21000 yıl kadar önce) sırasında günümüze kıyasla üç kat daha fazla buzulun bulunduğu ve Holosen’de başlayan ısınmanın etkisi ile buzulların çok hızlı bir şekilde erimeye başlayarak deniz seviyesini günümüzden 6 bin sene kadar önce 120 metre yükselterek tektonik olarak aktif olmayan bölgelerde takriben bugünkü seviyesine getirdiği genelde kabul gören bir yaklaşımdır. Son 6 bin yıldan günümüze kadar yaklaşık 40 santimetre deniz seviyesi yükselmiş” dedi.
Koşun, bu yükselmenin sebeplerinden birinin buzulların erimesi, diğerinin ise tektonik hareketlere bağlı olduğunu belirtti.

“Çökme ve yükselme olmuş”
Erdal Koşun, çalışmalarına göre Akdeniz’deki deniz seviyesinin değişimlerinin göreceli lokal tektonizmaya bağlı olarak değiştiğini bildirdi. Son 6 bin yıldan günümüze kadar geçen zamanda deniz seviyesinde 40 santimetrelik bir oynama olduğunun altını çizen Koşun, “Bu süre içinde yalıtaşları, denizle karanın birleştiği yerde oluşan kayaçlar, bugünkü deniz seviyesine göre Alanya’nın batısında 23 metre su altındayken, Demre Kekova’da ise batık şehir su altındayken, İskenderun tarafında 67 metre yukarıda olduğunu görüyoruz. Bu da ülkemizi bir bütün olarak düşündüğümüzde Alanya’nın batısında çökme, doğusunda denize seviyesinin değişimleri yükselmeyle sonuçlanmış. Son 6 bin yıl içinde iklimsel değişimlerden ziyade tektonik kökenli olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

“Yalıtaşları tahrip edilmemeli”
Jeolojik materyallerin oluşumunun çok uzun yıllara dayandığının altını çizen Koşun, “Öyle 50100 yılda değil, yalıtaşları da 20 bin yıl içinde oluşuyor. O nedenle jeolojik materyallerimizi korumamız gerekiyor. Doğal varlıklarımızı bilinçli kişilerden görüş aldıktan sonra üzerinde müdahale yapılması doğru olacaktır. Yalıtaşları bizim bilimsel çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. 2009 yılında belediyenin turizme hizmet amaçlı yalıtaşlarını dozerle kırdığını gördük. Bu çok yanlış bir tutum. Bu yalıtaşları aynı zamanda dalga kıran görevi görüyor. Bu kırıldığı zaman dalga kıran yok ediliyor, denizi karaya açık hale getiriyorsunuz. Alanya civarında karayolları şantiyesinin burada sürekli yol tadilatı ile uğraşmasının sebebi yalıtaşlarının kırılmasıdır” diye konuştu.
Koşun, iyi niyetle turizme hizmet amacıyla kırılan yalıtaşlarının geri dönüşü olmayan doğal tahribata sebep olduğunun altını çizdi.

“Konyaaltı sahilinde kayaçlar derinlikte görüntülendi”
Mehmet Gökoğlu’nun Konyaaltı Sahili'nde 1012 metrelik mesafede su altında yalıtaşlarını tespit etmesini yorumlayan Koşun, “Görüntülerdeki kayaçlar bizim Kaş’tan İskenderun’a kadar devam eden ve yalıtaşı olarak adlandırdığımız kayaçlardan. Suyun altında olduğu için bunları tespit etmek kolay değil. Ancak su altı ekipmanıyla dalgıç vasıtasıyla tespit edebiliyoruz. Bu da gösteriyor ki deniz seviyesinin oluştuğu döneme ait deniz seviyesinin izlerini taşıyan yalıtaşlarıdır. O dönem derken yaklaşık 6 bin yıl öncesinin deniz seviyesinin yalıtaşlarının izledi. Bu yalıtaşlarını zaman zaman bugün İskenderun tarafında suyun üzerinde gördüğümüz gibi, Alanya’nın batısında suyun altında görüyoruz. Sebebi de tektonizmadandır. Türkiye’nin doğusundaki ve batısındaki bölgesel yerel tektonik hareketlerle, İskenderun tarafı yükselirken, Alanya’dan batıya çöküş olmuş” ifadelerine yer verdi.
Yalıtaşı, kıyı bölgesinin gelgit arası kesiminde kum ve çakıl boyutlu sedimanların karbonat çimento ile bağlanarak taşlaşması sonucu oluşmuş kayaç yapılardır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tütüncü: “Antalya’ya, Türkiye’ye yaptığımız hizmetler ortada”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “Antalya’ya, Türkiye’ye yaptığımız ...
Toros Dağları'nın kekiği her derde deva İçerisinde yüzde 70 oranında bulundurduğu carvakol oranıyla bakteri, mantar ve korona virüse etki sağlıyor Prof. Dr. Oktay Yeğen: "Vücutta bağışıklık sistemini alarma geçirir. Vücudu bakterilere ve virüse karşı korur"
YEREL HABERLER Toros Dağları'nın kekiği her derde deva İçerisinde ...
5 köprü ile Kepez’in iki yakası bağlanıyor
YEREL HABERLER 5 köprü ile Kepez’in iki yakası bağlanıyor
(ÖZEL) Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı Sokakta ne buldu ise bisikletine yükledi, görenlerde şaşkınlık oluşturdu Antalya’da bir hurdacı sokaktan topladıklarını bisiklete yükleyince ilginç görüntü oluştu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme ...
Borç- alacak nedeniyle akrabasını tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Borç- alacak nedeniyle akrabasını tüfekle vurdu
Dağ yürüyüşünde kaybolan 2 turist kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağ yürüyüşünde kaybolan 2 turist kurtarıldı
Antalya’da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır ...
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)
YEREL HABERLER CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)
Antalya’da 3. Etap Raylı Sitemin test sürüşü CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla başladı 10 dakika süren test sürüşünde vatman koltuğuna Başkan Muhittin Böcek oturdu
YEREL HABERLER Antalya’da 3. Etap Raylı Sitemin test sürüşü CHP’li ...
Antalya'da aranan 97 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 97 şüpheli yakalandı
Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Antalya'da kaçak içki operasyonu Jandarma tarafından Finike ilçesinde 118 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonu Jandarma tarafından ...
Antalya'da gecekondu, alev alev yandı
YEREL HABERLER Antalya'da gecekondu, alev alev yandı
MATSO Başkanı Güngör'den, kent ekonomisini çeşitlendirme çağrısı
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör'den, kent ekonomisini ...
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (2)
YEREL HABERLER CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (2)
Boynuna ip dolanan kaplumbağayı vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Boynuna ip dolanan kaplumbağayı vatandaşlar kurtardı
CHP’li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan ortak açıklama “Tüm vatandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya davet ediyoruz”
YEREL HABERLER CHP’li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan ortak ...
Antalya'da 1 çocuk annesi Keziban, 4 gündür kayıp/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da 1 çocuk annesi Keziban, 4 gündür kayıp/ Ek ...
Antalya’da müstakil ev alev topuna döndü
YEREL HABERLER Antalya’da müstakil ev alev topuna döndü
Alanya'da yeni sanayi sitesinin kuraları çekildi
YEREL HABERLER Alanya'da yeni sanayi sitesinin kuraları çekildi
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı
YEREL HABERLER CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı
Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemer hedefliyor
YEREL HABERLER Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemer ...
Antalya'da, üçüz kardeşlerin tıp fakültesinden mezuniyet sevinci Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 366 hekim yemin ederek mezun oldu
YEREL HABERLER Antalya'da, üçüz kardeşlerin tıp fakültesinden ...
Antalya'ya 5 ayda gelen turist 1 ayda geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya 5 ayda gelen turist 1 ayda geldi