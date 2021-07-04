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Antalya sahillerinin suyu 'mükemmel'

DHA

Antalya sahillerinin suyu 'mükemmel'


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) HALK Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde hem denizler hem de iç sularda yüzme sezonu nedeniyle yaptığı su kalitesi ölçümlerinde Antalya'nın 640 kilometrelik sahilinde sonuçlar 'mükemmel' çıktı. Marmara'da ise birçok sahil 'kötü' kategorisinde yer aldı.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortaklaşa çıkardığı Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetilmesine Dair Yönetmelik kapsamında yapılan yüzme suyu çalışmalarıyla ilgili Yüzme Suyu Takip Sistemi, Türkiye genelinde hem deniz hem de birçok gölde uygulanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte başta Ege ve Akdeniz sahilleri olmak üzere insanların yüzmek için bu tür alanlara akın ettiği bugünlerde, özellikle de Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunuyla birlikte Halk Sağlı Genel Müdürlüğü'nce tüm kıyılardaki plajlardan alınan numuneler neticesinde su kalitesi 'mükemmel', 'iyi', 'kötü', 'girilmesi yasak' olarak dört ayrı kategoriye ayrıldı. Bu kapsamda Antalya İl Yüzme Suyu Komisyonu, Antalya sahillerinde yaptığı su kalitesine ilişkin ölçümlerin sonuçlarını paylaştı. Komisyon, halk sağlığını korumak, geliştirmek, koşulları düzeltmek, sağlığa zarar veren bütün hastalıklarla ve zararlı etkenlerle ve risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek ve genel sağlığın korunması amacıyla bu çalışmanın yapıldığını açıkladı.
342 NOKTADAN NUMUNE ALINDI
Antalya için belirlenmiş olan yüzme sezonunda 1 Mayıs'tan 30 Ekim'e kadar süreçte 15 günde bir olmak üzere 640 kilometrelik sahil şeridinde 303'ü yüzme alanları, 39'u dere kirlilik izleme alanları olmak üzere toplam 342 noktadan numune çalışmaları yapıldığı belirtildi. Alınan numunelerin mikrobiyolojik analizleri yapılmak üzere soğuk zincirde Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarı'na teslim edildiği kaydedildi.
MARMARA 'KÖTÜ' KATEGORİDE
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün kamuya açık internet üzerinden paylaştığı sonuçlarına göre ise Antalya'nın 640 kilometrelik sahilinde 342 noktadan alınan numune sonuçlarına göre yüzmek açısından su kalitesi tüm noktalarda 'mükemmel' olarak gösterildi. Müsilaj sorunun yaşandığı Marmara'da ise birçok noktada su kalitesi 'kötü' kategorisinde yer aldı.
NUMUNE SONUÇLARI PAYLAŞILIYOR
Numune çalışmalarının analiz sonuçlarının ise numunelerin laboratuvardan alınış tarihinden itibaren üç gün sonra paydaş kurumlarla paylaşıldığı açıklandı. Bu kurumlar ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi-ASAT), Devlet Su İşleri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'ndan oluşuyor. Ayrıca tüm yüzme alanlarına ait sonuçlar ve izleme noktaları ise Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce internet üzerinden kamuya açık bir şekilde yayınlanıyor.
VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ DE ALINACAK
Antalya'daki sahillerde  geçen yıl yüzme sezonu boyunca 306 numune noktasından toplam 4 bin 285 adet numune çalışması yapıldığı da belirtilerek, uygun çıkmayan numunelerin ilgili kurumlarla anlık paylaşıldığı kaydedildi. 2021 yılı yüzme sezonunda değerlendirilmek üzere vatandaşların görüş ve önerilerinin İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacağı çağrısında da bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-07-04 10:34:54

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