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Demre'deki seralarda doğal yöntemle toprak tedavisi: Solarizasyon

DHA

Demre'deki seralarda doğal yöntemle toprak tedavisi: Solarizasyon


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesindeki sera üreticileri, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üretim yaptıkları toprağı 'solarizasyon' yöntemiyle yüksek sıcaklıkta dezenfekte ediyor. Yabancı ot tohumları, zararlı böcekler, hastalık yapan bakteriler ve mantarlardan kurtulan toprak, bu sistem sayesinde doğal yöntemle iyileştiriliyor.
Demre'deki sera üreticileri, sezon sona ererken bir taraftan da yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Yeni sezonun ilk hazırlıklarından biri de seranın toprağını 'solarizasyon' yöntemiyle yeni sezona hazırlamak; başka bir deyişle toprağı tedavi etmek. Solarizasyonla toprak tedavisinde, seranın toprağı bulgur haline gelinceye kadar birkaç kez sürülüyor. Toprağın üzerine sık olarak damlama sulama sistemi döşeniyor. Damlama sulama sistemi ve toprağın üzeri hava almayacak şekilde plastik örtü ile kaplanıyor. Plastik örtünün kenarları da hava almaması için toprakla kapatılıyor.
TOPRAK YÜKSEK SICAKLIKTA DEZENFEKTE EDİLİYOR
Kapanan toprak damlama sulama yöntemiyle yaklaşık iki saat sulanıyor. Altta suyun nemi, havadan gelen güneş ışınları ile plastik örtünün altında 50-80 derece arasında sıcaklık oluşuyor. Bu sıcaklıkta toprak bir ay kapalı olarak kalıyor. Bu sıcaklıkta seranın toprağında bulunan yabancı ot tohumları, zararlı böcekler, hastalık yapan bakteriler ve mantarlar ölüyor. Böylece toprak yüksek sıcaklıkta dezenfekte ediliyor. Doğal yöntemle toprak hastalık faktörlerinden arındırılıyor. Eskiden solarizasyon yerine 'patlama' denilen kimyasal ilaçlar kullanılıyordu. Bu kimyasallar toprağı tedavi ederken, bir taraftan da doğal yapısını bozarak, faydalı bakterileri de öldürüyordu. Solarizasyon yönteminde faydalı bakteriler zarar görmüyor.
Solarizasyonla tedavi edilen toprağın üstündeki plastik örtü bir ay sonra kaldırılıyor. Bu örtü kaldırıldıktan sonra 10 gün toprak dinlenmeye bırakılıyor. En az 10 gün sonra dikim yapılıyor. Solarizasyonla toprak tedavisinde dekar başına 2 bin liralık plastik örtü kullanılıyor. Bunun üzerine işçilik masrafı da ekleniyor. Birçok aile bu işlemi kendi yapıyor. Bunun yerine ilaç kullanılırsa bunun en az 3 katı masraf yapılıyor.
'HASTALIKLARI, BÖCEKLERİ, ZARARLI MANTARLARI ÖLDÜRMÜŞ OLUYORUZ'
50 dekarlık serasında solarizasyon uygulaması yapan üretici Tahsin Coşkun, "Şu yaptığımız işlemin adı solarizasyon. Toprağı pullukla havalandırdıktan sonra, damlama sistemi döşüyoruz. Üzerini hava almayacak şekilde plastikle kapladıktan sonra, damlamadan su veriyoruz. Nemli hava ile sıcak hava oluşuyor. Bir ay süresince kapalı kalıyor. Bir ay sonra tekrar toprağı havalandırarak, bitkiyi dikiyoruz. Bu işlemi yapmakla topraktaki tüm hastalıkları, böcekleri, zararlı mantarları öldürmüş oluyoruz. Doğal yöntemle dezenfekte yapmış oluyoruz toprağı" dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde biyolojik yöntemle üretim ve mücadele konusunda çalışmalar yapan ziraat mühendisi Arzu Demirel de "Solarizasyon yaparken amacımız güneşin enerjisiyle suyun nemini birleştirerek, toprak kökenli hastalıkları, metotları ve yabancı ot artıklarını toprağımızdan kazımak, bunlardan kurtarmak. Bunu yaparken toprağın altına hem güneş enerjisini hem de toprağın nemini hapsediyoruz ki sıcaklık yükselsin. 55 derecelere çıksın. Daha da ekonomik biçimde biz bu hastalıklardan kurtulalım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-07-04 11:05:08

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