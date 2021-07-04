Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu (2)

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MESİRE ALANLARI DA DOLDU

Antalya'da, kısıtlamasız ilk pazar gününde sahillerin yanı sıra, mesire alanlarında da yoğunluk yaşandı. Aylar sonra ilk kez pazar günü Sarısu mesire alanına pikniğe gelenler, sabah erken saatlerde yer kaptı. Yoğunluğun hakim olduğu mesire alanında vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte mangal yakıp, eğlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-07-04 13:40:21



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