Otobüsün çarptığı görevli astsubay yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yol kontrol noktasında görevli astsubay üstçavuşa, içerisinde turistlerin olduğu otobüs çarptı. Yaralı astsubay olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında turizm merkezi Adrasan sahil yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, içerisinde turistlerin olduğu bir turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, yol kontrol noktasında görevli Astsubay Üstçavuş Burak Murat Has'a (44) çarptı. Otobüsün ön tekerleri, çarpmanın şiddeti ile yere düşen Burak Murat Has'ın ayaklarının üzerinden geçti. Yaralı astsubay 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk kontrolde vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu tespit edilen astsubay Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otobüs şoförü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili geniş tahkikat sürüyor.

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