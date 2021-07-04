Manavgat’ta çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Karabük Mahallesi Beşkonak mevkiindeki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle karadan yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.

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