Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde, otomobiliyle çaptığı elektrikli bisikletteki Mehmet Koç ile Yusuf İlker Uğuz´un ölümüne neden olan sürücü Seher Okay, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Merkez Süleyman EKİN

2021-07-04 20:18:57



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