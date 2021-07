Düğün hazırlığı yapan genç ile arkadaşının kazada ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Antalya’da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası polise teslim olan sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İlker Uğuz (25) ve Mehmet Koç’un (30) bulunduğu elektrikli bisiklet ile 07 APT 607 plakalı Volkswagen Golf marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Uğuz ile Koç yola savrulurken, otomobil sürücüsü ise iddiaya göre aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğuz ve Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde gençlerden geriye terlikleri, elektrikli bisikletin anahtarı ve çakmaklarının kalması yürekleri burktu. Ekipler, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İsmi S.O. (37) olduğu öğrenilen kadın sürücünün saat 02.35 sıralarında Kemerağzı Mahallesi'nde teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri belirtilen adrese giderek sürücüyü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri sabah alınarak toprağa verilmek üzere Karaman’ın Sarıveriler ilçesi Göktepe kasabası Çukurbağ Mahallesi’ne götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın çocukluktan bu yana arkadaş oldukları ve birbirlerinden hiç ayrılmadıkları, Yusuf İlker Uğuz’un 20 gün sonra yapılacak düğün davetiyesini dağıttıkları öğrenildi. İki arkadaşın ailelerinin talebi üzerine yan yana toprağa verilecekleri öğrenildi.



Kaza sonrası polise teslim olan otomobilin sürücüsü S.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. S.O., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

