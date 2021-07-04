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TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu

DHA

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA´nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otele gelen TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kürşat Özeken (33) denizde boğuldu.
Erzurum´dan Kemer ilçe merkezinde bulunan bir otele gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken, dün saat 04.30 sıralarında arkadaşı ile denize girdi. Bir süre sonra kendisini göremeyen arkadaşı durumu otel cankurtaranlarına bildirdi. Denizden baygın şekilde çıkartılan Kürşat Özeken´e ilk müdahale sahilde yapılırken, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelerle duran kalbi tekrar çalıştırılan Özeken buradan Antalya merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Kürşat Özeken bu sabah kötüleşti ve öğle saatlerine doğru yaşamını yitirdi. Kürşat Özeken´in cenazesi morga konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-07-04 22:55:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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