Corendon Airlines Basel Havaalanında

Geçen hafta Düsseldorf Havalimanındaki base operasyonunu duyuran Corendon Airlines bu kez de Avrupa’nın önemli havalimanlarından Basel’e de bir uçak konumlandırdı.

Son yıllarda Basel’den Türkiye, Mısır ve Yunan Adalarına direkt uçuşlar düzenlemekte olan firma EuroAirport BaselMulhouseFreiburg'da bir üs açmaya karar vererek Avrupa’nın yoğun havalimanına sunduğu uçuş programını genişletti. İlk uçuşunu gerçekleştirmek için 2 Temmuz Cuma günü Basel’deki yeni evine inen 9HTJD kuyruk numaralı ve Avrupa Birliği bayraklı uçak için havalimanı tarafından gerçekleştirilen geleneksel su takı ile karşılama seremonisinin ardından Corendon Airlines ve EuroAirport Basel yöneticilerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi.



"Bir milyon potansiyel yolcusu olan havalimanımızın cazibesini artırıyor”

İsviçre'nin üçüncü en büyük ulusal havalimanı ve Fransa'nın en büyük beşinci bölgesel havalimanı olan EuroAirport’un Direktörü Matthias Suhr, “Krizlere rağmen yatırımlarına ara vermeyen ve büyük bir dinamizm sergileyen Corendon Airlines'ı Basel’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Havayolu firmasının bu yeni atağı ile pandemi sonrası artan bölgemizdeki seyahat talebinin büyük bir kısmını birlikte karşılayacağız. Bu da bir milyon potansiyel yolcusu olan havalimanımızın cazibesini artırıyor. Havalimanımızın en çok destinasyon sunan ilk 4 havayolundan biri olan firma ile yapacağımız ev sahipliği ile Akdeniz yelpazemizi genişletirken üç uluslu bölgemiz ile tüm Avrupa arasında bağlantı sağlamadaki rolümüz de güçlenecek” dedi.



“Bir milyondan fazla nüfusa sahip bir sanayi metropolü”

Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer ise “EuroAirport Basel, Fransız, Alman ve İsviçrelilere hitap etmesi sebebiyle konum olarak çok önemli bir havalimanı. Bir milyondan fazla nüfusa sahip bir sanayi metropolü olması sebebiyle ekonomik olarak çok dinamik bir bölge. Bu nedenle havalimanının potansiyeline inanarak Temmuz 2020'den itibaren uçaklarımızdan birini buraya konumlandırma kararı verdik. Bu uçak ile sezon boyunca Basel’den günde birden fazla kez olmak üzere Yunanistan’ın Girit, Korfu, Rodos ve Kos adalarına uçacağız. Türkiye’de ise turistik destinasyonlarımız olan Antalya, İzmir ve Bodrum’un yanı sıra Ankara, Kayseri ve Gaziantep’e etnik uçuşlar düzenleyeceğiz. 2021 sonbaharından itibaren ise Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Palma de Mallorca ve Tenerife gibi İspanya’nın en popüler noktalarına uçacağız” diye konuştu.

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