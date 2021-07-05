Takıntılar Manavgat ve Alanya’da sahnelendi

Pandemi döneminde seyircilerinden uzak kalan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), ilçe turnelerine başladı. AŞT oyuncuları hafta sonu Manavgat ve Alanya’da tiyatro severlerle buluştu. “Takıntılar” isimli oyun Temmuz ayı boyunca seyirciyle buluşmaya devam edecek.

1 Temmuz’da başlayan normalleşme sürecinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi kültürsanat aktivitelerine ağırlık verdi. Pandemi döneminde seyircisinden uzak kalan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ilçe turnelerine Manavgat ve Alanya’dan başladı.

AŞT, turne programı kapsamında ilk olarak Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Salgın tedbirleri çerçevesinde 540 kişilik salona 320 kişi alındı. Ateş ölçümü ve HES sorgulaması yapılarak içeri alınan izleyiciler Laurent Baffie'nin yazdığı, Deniz Hamzaoğlu'nun yönettiği Takıntılar isimli oyunlu keyifle izledi. AŞT oyuncuları 4 Temmuz Pazar akşamı da Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu. Takıntılar oyunun Alanya’daki gösterimini 7’den 70’e çok sayıda vatandaş izledi.

Farklı sorunları bulunan altı kişinin, takıntılarının çözümü için randevu aldıkları doktorun muayenehanesine gitmeleriyle başlayan Takıntılar isimli oyunda hastaların randevuları için beklemek zorunda kaldıkları esnada birbirlerinin sorunlarını anlamak ve aşmak için gösterdikleri çaba eğlenceli bir dille aktarılıyor. AŞT, Temmuz ayında Takıntılar ve Kunduracı Doktor adlı oyunlarını ilçe ilçe dolaşarak, vatandaşlarla buluşturmayı sürdürecek.

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