Kepez ve Muratpaşa’da 101 mahallenin içme suyu hattı yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Kepez ve Muratpaşa’da başlattığı içme suyu altyapı yenileme seferberliği kapsamında bugüne kadar 6 mahallede toplam 12 bin 533 metre içme suyu ana hat borusu değiştirildi. Yaklaşık 50 milyon lira yatırım bedelli proje ile iki ilçede 101 mahallenin eskiyen içme suyu hattı yenileniyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dev içme suyu projesine ilk kazma 22 Mart Dünya Su Günü’nde vurulmuştu. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalanan hatların yenilenerek, vatandaşlara daha sağlıklı ve verimli içme suyu hizmetinin sağlanması amacıyla başlatılan proje devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar Muratpaşa ilçesinde Üçgen, Kepez ilçesinde Varsak Karşıyaka, Şelale, Yeni Emek, Altınova, Göksu Mahallelerinde toplam 12 bin 533 metre içme suyu ana hat borusu ile 1425 abone şube yolu yenilendi.



“Mehmet Atay Caddesi’nde çalışmalar sürüyor”

Çalışmalar Kepez İlçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde devam ediyor. Cadde üzerindeki ana hatta 2 bin 100 metrelik boru değişimi yapılıyor. Mehmet Atay Caddesi’nin ardından içme suyu hattı yenileme çalışmaları Kepez ilçesi Barış Mahallesi’nde, Muratpaşa ilçesi Fener ve Kızılırmak Caddelerinde devam edecek.



“Şuan takılan borular daha geniş daha sağlıklı”

Güneş Mahallesi Muhtarı Mehmet Özgan, yıllardır mahallelerinde içme suyu arızaları yaşandığını ifade ederek, “Sık sık boru patlakları ve su kesintileri meydana geliyordu. Daha önceden kullanılan boruların çapının küçük olması ve ekonomik ömrünü bitirmesi nedeniyle bu sıkıntılar yaşanıyordu. Şuan takılan borular daha geniş daha sağlıklı. Çalışmayla hem kaliteli hizmet alacağız hem de arızalar en aza inecek” dedi.



“50 milyon liralık yatırım”

Yaklaşık 50 milyon lira yatırım maliyetli dev içme suyu projesi kapsamında 101 mahallede toplam 150 kilometrelik ana hat ve 120 kilometrelik abone şube yolu yenilenecek. Parsel girişlerine su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik olarak ana sayaçlar takılacak. Gerçekleştirilecek modernizasyon dahilinde akıllı içme suyu yönetimine imkan tanıyan SCADA sistemini de iyileştirilecek.



“50 yıllık ihtiyacı karşılayacak”

Proje ile öncelikli olarak sıklıkla arıza yapan içme suyu hatları yenileri ile değiştiriliyor. Bunun için geçmişe dönük olarak taranan veriler ışığında son 5 yıl içinde 50 ve üzeri sayıda onarım yapılan sokaklar listeye alındı. Ayrıca eskiden kalma borular da değiştirilerek yerlerine daha sağlıklı standart tip borular döşeniyor. Tüm imalat ve tadilat işlemi tamamlandığında bölgedeki hatların gelecek 50 yıl boyunca kesintisiz ve sağlıklı şekilde hizmet vereceği öngörülüyor. Çalışmaların 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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