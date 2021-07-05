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Osmanlı’nın kuruluş yılı hatırasına Söbüce Yaylasına bin 299 fidan dikildi

İHA

Osmanlı’nın kuruluş yılı hatırasına Söbüce Yaylasına bin 299 fidan dikildi

Kepez Belediyesi, nüfusunun çoğunluğunu ilçenin Başköy Mahallesi’nde oturan Yeni Osmanlı Yörüklerinin oluşturduğu Söbüce Yaylası’na, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılının hatırasına bin 299 adet karaçam ve sedir ağacı fidanı dikti.
Korkuteli ilçesinde, Boz Musa Dağı’nın eteklerinde 2 bin 100 metre yükseklikte bulunan Söbüce Yaylası’nın hizmet talepleri karşılandı. Kepez ilçesinin Başköy Mahallesi’nde oturan Yeni Osmanlı Yörükleri’nin yoğun olarak bulunduğu yaylanın mesire ve etkinlik alanına 4 adet piknik masası ve 2 tane de kamelya yerleştirildi.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yaylanın yoluna, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılının hatırasına bin 299 adet karaçam ve sedir ağacı fidanı dikildi. Fidan dikimi, yaylanın girişindeki yolun 4,5 kilometrelik bölümünün kenarlarına ve Muar adıyla bilinen pınar alanında gerçekleştirildi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Söbüce Yaylası’nı ziyaret ederek, yapılan hizmetleri inceledi. Hakan Tütüncü, yaylanın üstü açık, mihrap, minber ile dört duvardan oluşan ve çimlerin üzerinde namazın kılındığı camiyi de gezdi. Yaylada bulunan yörüklerle sohbet eden ve onların isteklerini dinleyen Başkan Hakan Tütüncü, alanları gezdikten sonra yaylaya, fidan dikti.

“Yaylalara hizmet”
İlçenin yaylalarına her yıl hizmet götürdüklerinin altını çizen Başkan Tütüncü, “Söbüce, ilçemizin yaylarından bir tanesi. Yörük hemşehrilerimiz, yaz aylarında Söbüce’ye çıkarlar. Kepez'in hayli geniş bir nüfusu, yaz aylarında Toroslar'daki yaylalarda olurlar. Söbüce Yaylası’na önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hizmetlerimizi getirdik. Zaten yaylalara her yıl yaptığımız hizmetler var. Bu hizmetlerin en iyilerini, en güzellerini hemşehrilerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Söbüce’ye Osmanlı fidanı”
Tütüncü, Söbüce Yaylası’na, bin 299 tane karaçam ve sedir ağacı fidanı diktiklerini anımsatarak, “Yaylanın hemen girişindeki 4,5 kilometre uzunluğundaki yolun kenarlarına ve Muar adıyla anılan pınar alanına diktiğimiz ağaçlarla özel bir mesaj veriyoruz. Çevreciliğe ve yaylaya verdiğimiz önemi ifade ediyoruz. Ama bütün bunlarla birlikte aslında yaptığımız en önemli şey, Söbüce, Yeni Osmanlı Yörükleri’nin yaylasıdır. Bin 299, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılı. Kuruluş yılını hatırlatsın diye yaylanın girişine bin 299 adet fidan diktik. Bu fidanlar büyüğünde Yörük hemşehrilerimiz yemyeşil bir koridordan yaylaya girecekler. Atalarımızın yolundan giderek elimizin değdiği her yere ağaç dikiyoruz. Bu fidanlar yıllar içinde Söbüce'ye yemyeşil bir koridor olacak” diye konuştu.

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